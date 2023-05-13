Макдэвид, Пастрняк и Ткачак – финалисты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

объявила тройку претендентов на «Харт Трофи».

Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

По итогам голосования представителей Ассоциации журналистов лиги больше всех очков набрали (« »), Давид Пастрняк (« ») и Мэттью Ткачак (« »).

В 82 матчах минувшей регулярки Макдэвид набрал 153 (64+89) очка, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Капитан «Ойлерс» уже дважды выигрывал «Харт Трофи».

Пастрняк по итогам сезона занял 2-е место в гонке снайперов, забив 61 гол в 82 играх. Также чех с 113 очками разделил 3-е место среди лучших бомбардиров с Никитой Кучеровым («Тампа»).

Ткачак в прошедшем чемпионате установил личный рекорд по очкам (109), проведя 79 матчей. У него лучшие показатели среди игроков «Пантерс» по передачам (69), очкам, полезности (плюс 29), очкам в равных составах (72) и очкам в большинстве (36).

В прошлом году награду выиграл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.