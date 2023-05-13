Макдэвид, Пастрняк и Ткачак – финалисты на приз самому ценному игроку сезона НХЛ

Теги рейтинги Бостон Флорида Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Давид Пастрняк Мэттью Ткачак Хоккей

НХЛ объявила тройку претендентов на «Харт Трофи».

Приз присуждается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

По итогам голосования представителей Ассоциации журналистов лиги больше всех очков набрали Коннор МакдэвидЭдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон») и Мэттью Ткачак («Флорида»).

В 82 матчах минувшей регулярки Макдэвид набрал 153 (64+89) очка, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Капитан «Ойлерс» уже дважды выигрывал «Харт Трофи».

Пастрняк по итогам сезона занял 2-е место в гонке снайперов, забив 61 гол в 82 играх. Также чех с 113 очками разделил 3-е место среди лучших бомбардиров с Никитой Кучеровым («Тампа»).

Ткачак в прошедшем чемпионате установил личный рекорд по очкам (109), проведя 79 матчей. У него лучшие показатели среди игроков «Пантерс» по передачам (69), очкам, полезности (плюс 29), очкам в равных составах (72) и очкам в большинстве (36).

В прошлом году награду выиграл форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

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1 комментарий

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Александр Митраков
Мак на изи. Единственная интрига - будет ли единодушное голосование
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