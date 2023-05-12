Максим Летунов: «Не скажу, что закрыл дверь в НХЛ. Если будет интерес из Северной Америки, почему бы не попробовать еще?»
Максим Летунов высказался о возможном возвращении в НХЛ.
– Многие российские ребята жалуются, что клубы НХЛ много обещают, но практически не дают шанса. У вас была похожая ситуация?
– В НХЛ тяжело пробиться и еще тяжелее закрепиться в составе. Возможностей дают немного. Поэтому когда шанс появляется, им нужно пользоваться.
– Вы забили дебютный гол в НХЛ уже во втором матче за «Сан-Хосе». Почему клуб снова отправил вас в АХЛ?
– Это надо спрашивать в клубе. Я считаю, что достойно отыграл три своих матча в НХЛ, но после травм вернулись игроки основного состава. Для меня просто не было места в составе.
– Что не получилось, чтобы закрепиться?
– Я не скажу, что закрыл для себя дверь в НХЛ. Все возможно. Если будут звонки, интерес из Северной Америки, то почему бы не попробовать еще в будущем? Конечно, после окончания контракта с «Торпедо», – сказал нападающий.
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