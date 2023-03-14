Летунов о серии с «Динамо»: «Она напомнила мне плей-офф АХЛ, но только с более высоким уровнем хоккея. Уровень КХЛ – большой сюрприз»

Форварду «Торпедо» игры за напоминают плей-офф АХЛ.

Нижегородский клуб вышел во 2-й раунд, обыграв «Динамо» (4-2).

– На старте серии показалось, что вы доминируете на льду и участвуете во всех столкновениях. Это так?

– (смеется) Габариты обязывали. «Динамо» начало играть в силовой и агрессивный хоккей. Я в « » – один из самых крупных (193 см, 86 кг – прим. Sports.ru), у нас в отличие от соперника не самая габаритная команда, поэтому положение заставляло искать контакт и столкновения.

Возможно, в этом заключался план « » – нас смять. Но мы так начали серию, что соперник постепенно от этого плана отказался.

– Вообще удивило, что «Динамо» выбрало такую тактику?

– Да, «Динамо» много выбрасывало по стеклу, пробивало борта. Но мы были к такому хоккею готовы – и тренеры, и игроки.

Понимали, что нужно много двигаться и много контролировать шайбу, через быстрые передачи. С каждым матчем чувствовали себя на льду все увереннее, отсюда три победы кряду и итоговый результат.

– Примитивный хоккей – ошибка «Динамо»?

– Не знаю. Но поначалу словно бы вернулся в плей-офф АХЛ или студенческих североамериканских лиг, в которых начинал свою карьеру. «Динамо» начало очень агрессивно, может, сил сопернику на финише и не хватило.

– Вы – единственный хоккеист последних поколений, который начинал со студенческих лиг Северной Америки, прошел АХЛ и НХЛ, теперь в КХЛ. Как оцените уровень нашего хоккея?

– Честно скажу, уровень КХЛ стал для меня большим сюрпризом. Здесь много сильных и мастеровитых команд. Очень напряженный чемпионат с плотным расписанием. Наша лига напомнила мне , в которой провел несколько матчей.

Еще лучше впечатления от плей-офф КХЛ. Серия с «Динамо» получилась очень насыщенной. Она напомнила мне плей-офф АХЛ, но только с более высоким уровнем хоккея, – сказал Летунов.