Гросс об изменениях в регулировании потолка зарплат: «Автомобилист» выступал против этого решения»
«Автомобилист» выступал против изменений в регулировании потолка зарплат.
Об этом сообщил спортивный директор клуба Олег Гросс.
«Я не могу обсуждать решения совета директоров. Но «Автомобилист» выступал против этого решения», – сказал Гросс.
Напомним, заочное заседание совета директоров приняло изменения в регламент, касающиеся регулирования потолка зарплат.
С сезона-2023/24 премиальные выплаты, предусмотренные положением о командном премировании хоккеистов, будут учитываться в потолке зарплат в полном размере.
С сезона-2024/25 под потолком будут учитываться индивидуальные премии, превышающие 10% от общей суммы зарплат, если контракт был заключен после 13 апреля 2023 года. Если продолжал действие контракт, заключенный до 13 апреля, в потолке учитывается сумма выше 20% от общей зарплаты.
Командные бонусы будут учитываться под потолком зарплат с сезона-2023/24 в полном размере. Совет директоров КХЛ принял изменения в регламент
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