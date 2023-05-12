Гросс об изменениях в регулировании потолка зарплат: «Автомобилист» выступал против этого решения»

«Автомобилист» выступал против изменений в регулировании потолка зарплат.

Об этом сообщил спортивный директор клуба .

«Я не могу обсуждать решения совета директоров. Но « » выступал против этого решения», – сказал Гросс.

Напомним, заочное заседание совета директоров приняло изменения в регламент, касающиеся регулирования потолка зарплат.

С сезона-2023/24 премиальные выплаты, предусмотренные положением о командном премировании хоккеистов, будут учитываться в потолке зарплат в полном размере.

С сезона-2024/25 под потолком будут учитываться индивидуальные премии, превышающие 10% от общей суммы зарплат, если контракт был заключен после 13 апреля 2023 года. Если продолжал действие контракт, заключенный до 13 апреля, в потолке учитывается сумма выше 20% от общей зарплаты.

Командные бонусы будут учитываться под потолком зарплат с сезона-2023/24 в полном размере. Совет директоров КХЛ принял изменения в регламент



