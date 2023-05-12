«Амур» предложил контракт защитнику «Автомобилиста» Щемерову. Он ограниченно свободный агент

«Амур» предложил контракт защитнику «Автомобилиста» Александру Щемерову.

25-летний игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

Клуб из Екатеринбурга может повторить предложение хабаровчан и сохранить права на игрока. Если «Автомобилист» этого не сделает, то получит компенсацию за переход хоккеиста в « ».

выступает за « » с 2015 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.