«Автомобилист» сообщил, что «Нефтехимик» должен выплатить 23 млн рублей за Жукенова в течение месяца
«Автомобилист» уточнил сумму компенсации за переход Дмитрия Жукенова – 23 млн рублей.
Форвард перешел в «Нефтехимик» на правах ограниченно свободного агента, получив оффер-шит.
«У хоккеиста истек контракт с нашим клубом, и он, находясь в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение от «Нефтехимика».
ХК «Автомобилист» принял решение не повторять это контрактное предложение. Таким образом, 26-летний хоккеист переходит в нижнекамский клуб в обмен на денежную компенсацию – в течение месяца ХК «Нефтехимик» обязан выплатить нашему клубу 23 миллиона рублей.
Напомним, что 4 года назад мы пригласили Жукенова в систему «Автомобилиста» бесплатно, на правах свободного агента», – говорится в сообщении клуба из Екатеринбурга.
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