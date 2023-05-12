«Автомобилист» сообщил, что «Нефтехимик» должен выплатить 23 млн рублей за Жукенова в течение месяца

«Автомобилист» уточнил сумму компенсации за переход Дмитрия Жукенова – 23 млн рублей.

Форвард перешел в « » на правах ограниченно свободного агента, получив оффер-шит.

«У хоккеиста истек контракт с нашим клубом, и он, находясь в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение от «Нефтехимика».

ХК «Автомобилист» принял решение не повторять это контрактное предложение. Таким образом, 26-летний хоккеист переходит в нижнекамский клуб в обмен на денежную компенсацию – в течение месяца ХК «Нефтехимик» обязан выплатить нашему клубу 23 миллиона рублей.

Напомним, что 4 года назад мы пригласили в систему « » бесплатно, на правах свободного агента», – говорится в сообщении клуба из Екатеринбурга.