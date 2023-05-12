«Автомобилист» сообщил, что «Нефтехимик» должен выплатить 23 млн рублей за Жукенова в течение месяца

Теги Нефтехимик Автомобилист КХЛ Дмитрий Жукенов деньги Хоккей

«Автомобилист» уточнил сумму компенсации за переход Дмитрия Жукенова – 23 млн рублей.

Форвард перешел в «Нефтехимик» на правах ограниченно свободного агента, получив оффер-шит.

«У хоккеиста истек контракт с нашим клубом, и он, находясь в статусе ограниченно свободного агента, принял квалификационное предложение от «Нефтехимика».

ХК «Автомобилист» принял решение не повторять это контрактное предложение. Таким образом, 26-летний хоккеист переходит в нижнекамский клуб в обмен на денежную компенсацию – в течение месяца ХК «Нефтехимик» обязан выплатить нашему клубу 23 миллиона рублей.

Напомним, что 4 года назад мы пригласили Жукенова в систему «Автомобилиста» бесплатно, на правах свободного агента», – говорится в сообщении клуба из Екатеринбурга. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий