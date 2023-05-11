Командные бонусы будут учитываться под потолком зарплат с сезона-2023/24 в полном размере. Совет директоров КХЛ принял изменения в регламент

Теги КХЛ ВХЛ деньги потолок зарплат Хоккей

Командные бонусы будут учитываться под потолком зарплат КХЛ с сезона-2023/24.

Заочное заседание Совета директоров приняло изменения в регламент, касающиеся регулирования потолка зарплат.

«С сезона-2023/2024 премиальные выплаты, предусмотренные Положением о командном премировании хоккеистов клуба, учитываются в потолке заработных плат в полном размере.

Изменения коснулись индивидуальных премий игроков. С сезона-2024/2025 в потолке заработных плат учитываются премии, превышающие 10% от общей суммы заработной платы, в случае если контракт был заключен после 13.04.2023. Если продолжал действие контракт, заключенный до 13.04.2023, то в потолок учитывается сумма выше 20% от общей зарплаты.

С сезона-2023/2024 в потолок заработных плат не включаются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе (ранее 21 год и моложе).

С сезона-2023/2024 если доходы хоккеистов в возрасте от 21 до 23 лет включительно (ранее от 22 до 24 лет), заявленных в список «Командированных» в команду клуба ВХЛ или команду клуба, не входящую в систему соревнований, если такие доходы согласно пунктам 4.1, 5.1, 5.2 контракта суммарно не превышают 4 млн рублей во второй команде клуба, учитываются в потолке заработных плат посуточно путем деления доходов хоккеиста, предусмотренных для выступления за основную команду, на количество дней, считая с даты начала работы хоккеиста по контракту в текущем сезоне до даты окончания текущего сезона включительно», – сообщается на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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12 комментариев

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Bartez1986
все так и поверили, да. у Йозе 57 человек в составе, и он уложится в платёжку с командными бонусами
+20
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Питерское в АД!
Ответ Bartez1986
все так и поверили, да. у Йозе 57 человек в составе, и он уложится в платёжку с командными бонусами
там мафия, им пофигу на законы, как и футбольному зениту! правильно подметил, в питере ложили на все спортивные законы
+16
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+15
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Волк16
Отличная новость!!! давно пора олигархов прижать, хотя бы в спорте! хотя лазейки найдут)
+11
0
+11
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KRAN
Ответ КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
ну тогда всякие Радуловы, Яшкины, и т.д. не будут попы рвать за бонусы
Тогда с ними не будут заключать контракты.
+5
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КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
Ответ KRAN
Зачем платить большой контракт человеку который его не отрабатывает? Лучше взять более дешевого пацана который станет играть на том же уровне. Кто не работает тот не ест.
согласен! вот я про это и говорю) эти на контрактах уже, у них действующие!!! а играть они будут на от..бись
+4
0
+4
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КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
Ответ Волк16
Отличная новость!!! давно пора олигархов прижать, хотя бы в спорте! хотя лазейки найдут)
ну тогда всякие Радуловы, Яшкины, и т.д. не будут попы рвать за бонусы
+5
-2
+3
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КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
Ответ KRAN
Тогда с ними не будут заключать контракты.
почему? контракты будут и большие...просто они их отрабатывать не будут, будут кататься как все
+4
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Рамазан Сарвардинов
цска всё равно выйдет финал
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mantruck
Достаточно СКА/ЦСКА сказать фразу "Всё в интересах сборной" и это пункт регламента на них перестаёт распространяться
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kutavlik
Еще одну лазеечку прикрыли!!!! Продолжать надо в том же духе!!!!
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KRAN
Ответ КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
почему? контракты будут и большие...просто они их отрабатывать не будут, будут кататься как все
Зачем платить большой контракт человеку который его не отрабатывает? Лучше взять более дешевого пацана который станет играть на том же уровне. Кто не работает тот не ест.
+1
-1
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