14-летний хоккеист умер после тренировки в Пермском крае

В Пермском крае 14-летний хоккеист умер после тренировки.

О смерти игрока 11 мая сообщил детско-юношеский хоккейный клуб «Нытва Юниор».

Тренер команды рассказал, что мальчику стало плохо на тренировке. Ему оказали первую помощь, вызвали врачей, отвезли в больницу.

По словам тренера, 14-летний хоккеист занимался в клубе «Нытва Юниор» два года. Он играл на позиции нападающего.

Тренер отметил, что перед сезоном юные игроки всегда проходят обследование. Мальчик на здоровье не жаловался, всегда выполнял все упражнения.

«На тренировке он на самочувствие не жаловался. Если бы подошел и сказал, то сразу отправил бы его отдыхать. Он упал на колени и сказал, что ему тяжело дышать. Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», – сказал тренер.