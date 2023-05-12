Партнер ИИХФ подтвердил, что «Лига Ставок» спонсирует ЧМ по хоккею 2023.

Сборные России и Беларуси не допущены к участию в турнире в Латвии и Финляндии по решению .

Компания «Инфронт», которая является маркетинговым партнером ИИХФ, подтвердила, что российская букмекерская контора «Лига Ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира.

«Мы подтверждаем, что «Лига Ставок» является рекламным партнером чемпионата мира 2023 года на основании многолетнего соглашения», – сообщили в компании

«Лига Ставок» и «Инфронт» в декабре 2020 года подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера турнира на ближайшие 5 лет.

В прошлом году на бортах арен при проведении турнира реклама «Лиги Ставок» отсутствовала, при этом в телевизионной трансляции игр турнира на «Матч ТВ» логотип компании на них был наложен.

«В этом году соглашение вновь реализуется с помощью рекламного решения digital overlay, ориентированного на российский рынок», – сказали в «Инфронте».