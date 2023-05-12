Партнер ИИХФ подтвердил, что «Лига Ставок» спонсирует ЧМ по хоккею 2023

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Партнер ИИХФ подтвердил, что «Лига Ставок» спонсирует ЧМ по хоккею 2023.

Сборные России и Беларуси не допущены к участию в турнире в Латвии и Финляндии по решению ИИХФ.

Компания «Инфронт», которая является маркетинговым партнером ИИХФ, подтвердила, что российская букмекерская контора «Лига Ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира. 

«Мы подтверждаем, что «Лига Ставок» является рекламным партнером чемпионата мира 2023 года на основании многолетнего соглашения», – сообщили в компании

«Лига Ставок» и «Инфронт» в декабре 2020 года подписали соглашение, по условиям которого российская компания получила статус официального партнера турнира на ближайшие 5 лет.

В прошлом году на бортах арен при проведении турнира реклама «Лиги Ставок» отсутствовала, при этом в телевизионной трансляции игр турнира на «Матч ТВ» логотип компании на них был наложен.

«В этом году соглашение вновь реализуется с помощью рекламного решения digital overlay, ориентированного на российский рынок», – сказали в «Инфронте».

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10 комментариев

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Deathspell Omega
Это что же получается, "Лига Ставок" иноагенты?
+10
0
+10
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Евгений Мешков
честно, я не знаю, каким стекломоем надо упарываться, чтобы нести деньги букмекерам
+3
0
+3
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vik444
Спонсирует не лига ставок, а спонсирует народ который делает ставки в этой шарашке.
+2
0
+2
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Голуби в траве
Ответ Deathspell Omega
Это что же получается, "Лига Ставок" иноагенты?
Пособники Иблиса, не меньше
+2
0
+2
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Вадим flanec
Ответ Deathspell Omega
Это что же получается, "Лига Ставок" иноагенты?
Они придурки.
+3
-2
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Сергей Галынский
Цэ Европа,детка
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curdboy
Бизнес и ничего личного)) или бизнес и ничего святого?)
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Александр Кудрявцев
Ответ Deathspell Omega
Это что же получается, "Лига Ставок" иноагенты?
Ну так получается
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Александр Кудрявцев
Ответ sadam-kzn
А почему нет? Пару тысяч на какой-нибудь матч, чтобы смотреть веселее было)
После такой новости все вышел и удалил эту лигу ставок
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