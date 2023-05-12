Никита Щитов: «Для меня спорт вне политики. ЧМ и без России полезно посмотреть. Всегда есть чему поучиться, что-то подсмотреть и отметить для себя»

Теги Сборная России по хоккею Никита Щитов Сборная Швеции по хоккею ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Никита Щитов сообщил, что будет болеть за Швецию на ЧМ по хоккею-2023.

«Мне любой хоккей интересен. Чемпионат мира и без России полезно посмотреть. Как развивается игра, кто какую тактику, стратегию использует. Какая молодежь приезжает, кстати, надо составы посмотреть, может друзья и бывшие партнеры участвуют, буду за них переживать.

Для меня спорт вне политики, пусть показывают по телевизору, с удовольствием посмотрю.

Всегда есть чему поучиться, что-то подсмотреть и отметить для себя. Лично я чаще всего слежу за Швецией, буду и за них болеть», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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8 комментариев

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арап Петра Великого
Молодец Никита, здраво рассуждает...
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цэсемьэр
позиция человека, действительно интересующегося хоккеем👍🏽
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Bashibuzuck
Конечно надо смотреть ЧМ, это старейший турнир, 86й по счету. Вперед🇰🇿🇰🇿🇰🇿✊✊✊
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Костя Кот
удивительно, я думал сейчас опять будет из разряда : без рф это не чм
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Petran_grek
Слова настоящего мужчины!
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Евгений Мешков
так смотрите, кто ж мешает. матч тв спецом все вам организовал
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alex023
Адекватное мнение хоккейного человека.
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