Никита Щитов: «Для меня спорт вне политики. ЧМ и без России полезно посмотреть. Всегда есть чему поучиться, что-то подсмотреть и отметить для себя»

Никита Щитов сообщил, что будет болеть за Швецию на ЧМ по хоккею-2023.

«Мне любой хоккей интересен. Чемпионат мира и без России полезно посмотреть. Как развивается игра, кто какую тактику, стратегию использует. Какая молодежь приезжает, кстати, надо составы посмотреть, может друзья и бывшие партнеры участвуют, буду за них переживать.

Для меня спорт вне политики, пусть показывают по телевизору, с удовольствием посмотрю.

Всегда есть чему поучиться, что-то подсмотреть и отметить для себя. Лично я чаще всего слежу за Швецией, буду и за них болеть», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.