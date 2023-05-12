Светлов о ЧМ-2023: «В плане эмоций турнир неинтересен. России и Беларуси нет, организаторы проводят неадекватную политику»

Сергей Светлов высказался о старте ЧМ по хоккею 2023 в Финляндии и Латвии.

– Некоторые российские тренеры не намерены следить за турниром в Латвии и Финляндии. А вы?

– В эмоциональном плане этот чемпионат мира мне будет неинтересен – сборные России и на него не допущены, а страны-организаторы проводят по отношению к нашей стране неадекватную политику.

Но с профессиональной точки зрения турнир полезен. Можно будет оценить, в каком направлении развивается мировой хоккей, увидеть какие-то тенденции. В принципе они видны прежде всего по НХЛ, но и у Европы остается свой стиль.

– Букмекеры считают фаворитами турнира Финляндию и Канаду. Они правы?

– Финны в последние годы всегда опасны, у них свой стиль, который не удобен большинству соперников. Не являюсь большим фанатом финского хоккея, но эта команда действительно фаворит.

Канада? Насколько понимаю, она приехала не самым сильным составом, без звезд НХЛ. Но у канадцев своя школа, она с каждым годом набирает. Так что – всегда фаворит, наряду с Россией.

Пожалуй, к и Канаде на предстоящем турнире добавлю еще одну команду в роли фаворита – Швецию. У «трех корон» подбирается костяк из НХЛ, по именам они звучат громче, чем те же канадцы, – сказал член тренерского совета ФХР.