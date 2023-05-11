Величкину неинтересен ЧМ-2023: «После такого финала Кубка Гагарина и рядом не стоит. Все, что придумывает ИИХФ, – цирк, бред собачий! России нет! На кого смотреть?»

Теги Сборная России по хоккею Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Хоккей

Геннадий Величкин заявил, что не испытывает интереса к ЧМ по хоккею.

12 мая в Латвии и Финляндии стартует ЧМ-2023.

«Мне этот чемпионат мира абсолютно неинтересен. Все, что придумывает Международная хоккейная федерация, – цирк, бред собачий!

После такого финала Кубка Гагарина чемпионат мира по хоккею и рядом не стоит.

России на турнире нет! На кого там смотреть? Наверное, буду следить за сборной Казахстана. 

Это ж надо! Запретили даже иностранцам из КХЛ выступать за свои сборные.

Я бы про этот чемпионат и не вспомнил, если бы вы не напомнили», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

8 комментариев

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_Абырвалг_
Похоже на истерику !
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Don_Krebs
Чемпионату мира 2023 неинтересен Величкин.
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PolarBear
Из КХЛ даже иностранцев никого нельзя . Но при этом Тардиф пропердел , что это будет самый открытый чемпионат мира .
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catcher69
пусть поле чудес смотрит, не для него играют...)))))
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