Агент Толчинского и Грицюка: «Ситуация с «Авангардом» закрыта, думаю. Предложение по Сергею – смех, даже разговаривать не буду. Арсений будет в НХЛ»

Теги Авангард возможные переходы Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Сергей Толчинский Владимир Ткачев 1995 Арсений Грицюк Хоккей

Шуми Бабаев допустил уход Сергея Толчинского и Арсения Грицюка из «Авангарда».

У Толчинского, Грицюка и Владимира Ткачева 30 апреля истекают сроки соглашений с «Авангардом».

– Предложение Толчинскому сделано, но оно нас и близко не устроило.

– 70-80 миллионов рублей в год?

– Да.

– Что думают сами Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Владимир Ткачев?

– Первое – ждем «Авангард».

– Они хотят остаться?

– Я ни от одного не слышал, что они не хотят играть в Омске.

– То есть ни город, ни клуб – нет препятствия?

– Нет.

Я говорил, что Толчинский был готов подписать контракт на пять лет с «Авангардом». Они не дали. И то, что они предлагают, это смех. Даже не буду с ними разговаривать на этот счет.

– Что-то может поменяться?

– Думаю, нет. Думаю, ситуация закрыта.

– И с Грицюком закрыта?

– (Бабаев кивает головой). Думаю, Грицюк будет играть в НХЛ, – сказал представитель хоккеистов.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Ранее появилась информация, что сторона Грицюка просит 2-летний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первом сезоне и 60 – во втором. Такие условия не устраивают клуб.

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арегон
Говорит ситуация по Авангарду закрыта и тут же говорит ждём предложения от Авангарда 😁
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Барыга
+27
-7
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Чачило
Не играет Арсений на 50-60 млн. Агент вызывает максимальную неприязнь и недоверие.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilyev
Ответ зильбер
грицюк-нхл,какой смех
А почему нет? Что у нас там только звёзды играют? Кучеров с АХЛ начинал, например, а теперь элитный игрок. Все эти разговоры про "смешно", "делать там ему нечего" не имеют под собой никаких оснований. Получится там у игрока или нет, зависит от множества факторов. В свое время Михеев уезжал из Авангарда. Многие тоже сомневались. А сейчас стабильно играет и на хорошем контракте. Не пойдет - вернётся. Будет востребован. Единственное, в Джерси хороший состав. Пробиться будет туда проблемно
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
shibai1388@gmail.com
Ой ну и смешной этот кло☆н, полюбому игрокам другое говорит, л☆ец одним словом
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зильбер
грицюк-нхл,какой смех
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Серый
Всякие спортивные агенты - зло, зачастую губящее карьеру игроков.
Себя поставьте на место хоккеиста. Вы не знаете, сколько у вас продлится карьера, поэтому хороший агент, который будет 365 дней в году защищать ваши финансовые, правовые и др. интересы - очень даже будет кстати.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TyaxO
если так, то удачи ястребам в след сезоне, учитывая какой рынок сейчас
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
камф Камф
в итоге подучит перед сезоном 40:)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey w
Ответ Mi4eL
Мммм результат игроку? Чинахов и 800т и одним годом контракта, Шумаков.... Пускай приносит)
Ну про него он прояснил, а что может всех хотя бы топ уровня его клиентов озвучите цифры явно не в вашу пользу будет ситуация . А то сделали на каком то 11 случаи акцент слабовато) Бабаев мне не кто , но поймите как игрок я бы был доволен его работай . Мой запрос мне нужен мах цифра в контракте .
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
urec18@mail.ru
Не заменимых нет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Дольский
А Жафяров с этим как его... Шумаков или как там, они тоже в НХЛ поедут как и сто лет назад?)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
70-80 Толчинскому - и близко не устроило...А сколько они при потолке хотят? Большие деньги Толчинский начал зарабатывать именно в Авангарде. Там его раскрутили и дали хорошие деньги. Было 60, сейчас дают хорошую прибавку. Со стороны клуба все адекватно. Бабаев просто с ума сошел со своими запросами
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Бабаев не самый приятный персонаж, но глупо ему предъявлять за то, что он делает свою работу. Такими интервью в том числе. С моей точки зрения 70-80 для Толчи вполне адекватно. 55 для Грицюка, наверное, тоже. Почему в одном случае отказывается игрок, а в другом клуб не совсем понятно.
А у Авы сложная ситуация. Если они всех трех клиентов Бабаева потеряют, на рынке они им замену не найдут. Дадут всем троим сколько они просят, придется экономить на боттоме и защите чтобы влезть под потолок. Отчасти так происходит из-за очень высоких контрактов Буше и Найта. Да, они их игрой в этом сезоне наверное отработали, но теперь на эти цифры все ориентируются. Едва ли Ткачев согласится на меньший контракт, а когда ты платишь одной тройке треть платежки сбалансированный состав собрать очень трудно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
максим зайцев
Если на твоих игроков есть спрос, какая разница сколько предложил Авангард?! Деньги любят тишину, а у этого бабая рот не затыкается
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Ответ ros80
Где НХЛ и где Грицюк... даже не смешно
У Бабаева все в нхл. Щас и Володю повезет опять.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Ответ Andrey w
Эффективный Агент который приносит результат игроку . В чем ваши претензии ?
Мммм результат игроку? Чинахов и 800т и одним годом контракта, Шумаков.... Пускай приносит)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
Ответ Vasilyev
А почему нет? Что у нас там только звёзды играют? Кучеров с АХЛ начинал, например, а теперь элитный игрок. Все эти разговоры про "смешно", "делать там ему нечего" не имеют под собой никаких оснований. Получится там у игрока или нет, зависит от множества факторов. В свое время Михеев уезжал из Авангарда. Многие тоже сомневались. А сейчас стабильно играет и на хорошем контракте. Не пойдет - вернётся. Будет востребован. Единственное, в Джерси хороший состав. Пробиться будет туда проблемно
мне почему-то кажется, что Грицюк вполне способен себя в НХЛ весьма достойно показать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарлыков
Можно подумать, сейчас Казань или СКА дадут 100 Толчинскому. Все трое хотят играть в Омске, всем троим дают хорошую прибавку в 15-20 каждому и в итоге все плохо, не устраивает!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Алексей Тарлыков
70-80 Толчинскому - и близко не устроило...А сколько они при потолке хотят? Большие деньги Толчинский начал зарабатывать именно в Авангарде. Там его раскрутили и дали хорошие деньги. Было 60, сейчас дают хорошую прибавку. Со стороны клуба все адекватно. Бабаев просто с ума сошел со своими запросами
У него своя работа. Для него главное - это интересы своего клиента. С хорошего контракта и ему упадут хорошие комиссионные. Ничего личного - онли бизнес.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серый
Всякие спортивные агенты - зло, зачастую губящее карьеру игроков.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey w
Ответ Серый
Всякие спортивные агенты - зло, зачастую губящее карьеру игроков.
Поясните фактами в чем это заключается , какие минусы и рядом давайте обдумайте какие плюсы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Uriah Heep
Цифры реально смешные. С той лишь разницей, что без улыбки читать Бабаева не получается.
Закон торговли - проси 120, получишь 100. Зачем сразу на 70 соглашаться?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Горшенко
Спасибо КХЛ за ограничения по легионерам. Да эти игроки заслужили хорошие контракты но не столько сколько просит этот отмороженный Бабаев,!!!!!!.Если им столько дать то остальные должны играть даром
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oksana bask
рожи не треснут?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий