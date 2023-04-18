Агент Толчинского и Грицюка: «Ситуация с «Авангардом» закрыта, думаю. Предложение по Сергею – смех, даже разговаривать не буду. Арсений будет в НХЛ»
Шуми Бабаев допустил уход Сергея Толчинского и Арсения Грицюка из «Авангарда».
У Толчинского, Грицюка и Владимира Ткачева 30 апреля истекают сроки соглашений с «Авангардом».
– Предложение Толчинскому сделано, но оно нас и близко не устроило.
– 70-80 миллионов рублей в год?
– Да.
– Что думают сами Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Владимир Ткачев?
– Первое – ждем «Авангард».
– Они хотят остаться?
– Я ни от одного не слышал, что они не хотят играть в Омске.
– То есть ни город, ни клуб – нет препятствия?
– Нет.
Я говорил, что Толчинский был готов подписать контракт на пять лет с «Авангардом». Они не дали. И то, что они предлагают, это смех. Даже не буду с ними разговаривать на этот счет.
– Что-то может поменяться?
– Думаю, нет. Думаю, ситуация закрыта.
– И с Грицюком закрыта?
– (Бабаев кивает головой). Думаю, Грицюк будет играть в НХЛ, – сказал представитель хоккеистов.
В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
Ранее появилась информация, что сторона Грицюка просит 2-летний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первом сезоне и 60 – во втором. Такие условия не устраивают клуб.
А у Авы сложная ситуация. Если они всех трех клиентов Бабаева потеряют, на рынке они им замену не найдут. Дадут всем троим сколько они просят, придется экономить на боттоме и защите чтобы влезть под потолок. Отчасти так происходит из-за очень высоких контрактов Буше и Найта. Да, они их игрой в этом сезоне наверное отработали, но теперь на эти цифры все ориентируются. Едва ли Ткачев согласится на меньший контракт, а когда ты платишь одной тройке треть платежки сбалансированный состав собрать очень трудно.