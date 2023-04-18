Агент Толчинского и Грицюка: «Ситуация с «Авангардом» закрыта, думаю. Предложение по Сергею – смех, даже разговаривать не буду. Арсений будет в НХЛ»

Шуми Бабаев допустил уход Сергея Толчинского и Арсения Грицюка из «Авангарда».

У Толчинского, Грицюка и 30 апреля истекают сроки соглашений с «Авангардом».

– Предложение Толчинскому сделано, но оно нас и близко не устроило.

– 70-80 миллионов рублей в год?

– Да.

– Что думают сами , и Владимир Ткачев?

– Первое – ждем « ».

– Они хотят остаться?

– Я ни от одного не слышал, что они не хотят играть в Омске.

– То есть ни город, ни клуб – нет препятствия?

– Нет.

Я говорил, что Толчинский был готов подписать контракт на пять лет с «Авангардом». Они не дали. И то, что они предлагают, это смех. Даже не буду с ними разговаривать на этот счет.

– Что-то может поменяться?

– Думаю, нет. Думаю, ситуация закрыта.

– И с Грицюком закрыта?

– (Бабаев кивает головой). Думаю, Грицюк будет играть в НХЛ, – сказал представитель хоккеистов.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

Ранее появилась информация, что сторона Грицюка просит 2-летний контракт с зарплатой 50 миллионов рублей в первом сезоне и 60 – во втором. Такие условия не устраивают клуб.