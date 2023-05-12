Светлов о развитии мирового хоккея: «Советский хоккей опередил время. Сегодня он как никогда актуален»

Сергей Светлов считает, что советский хоккей опередил свое время и сейчас является актуальным.

Бывший тренер клубов высказался о тенденциях развития мирового хоккея.

– На ваш взгляд, куда движется мировой хоккей?

– Думаю, советский хоккей опередил время. Наш, атакующий, умный хоккей с быстрым передвижением шайбы сегодня как никогда актуален.

Да, скорости теперь другие, но контроль шайбы, игра первым номером и всей пятеркой, со сменой мест – это современный хоккей, – сказал член тренерского совета .