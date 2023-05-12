Светлов о развитии мирового хоккея: «Советский хоккей опередил время. Сегодня он как никогда актуален»
Сергей Светлов считает, что советский хоккей опередил свое время и сейчас является актуальным.
Бывший тренер клубов КХЛ высказался о тенденциях развития мирового хоккея.
– На ваш взгляд, куда движется мировой хоккей?
– Думаю, советский хоккей опередил время. Наш, атакующий, умный хоккей с быстрым передвижением шайбы сегодня как никогда актуален.
Да, скорости теперь другие, но контроль шайбы, игра первым номером и всей пятеркой, со сменой мест – это современный хоккей, – сказал член тренерского совета ФХР.
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