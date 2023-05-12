Светлов о развитии мирового хоккея: «Советский хоккей опередил время. Сегодня он как никогда актуален»

Теги ФХР сборная СССР КХЛ Сергей Светлов чемпионат СССР тактика Хоккей

Сергей Светлов считает, что советский хоккей опередил свое время и сейчас является актуальным.

Бывший тренер клубов КХЛ высказался о тенденциях развития мирового хоккея.

– На ваш взгляд, куда движется мировой хоккей?

– Думаю, советский хоккей опередил время. Наш, атакующий, умный хоккей с быстрым передвижением шайбы сегодня как никогда актуален.

Да, скорости теперь другие, но контроль шайбы, игра первым номером и всей пятеркой, со сменой мест – это современный хоккей, – сказал член тренерского совета ФХР.

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2 комментария

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Кеша
У нас есть один уникум , который на серьезных щах заявил о своем ноу -хау, что это его личная задумка -микс советского и канадского хоккея . А звезда мирового уровня Ларионов подсмотрел у него .
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Александр Митраков
Ага, и пломбир за семь копеек
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