Третьяк о канадцах: «50 лет назад они нас не считали за соперников»

Теги ФХР Владислав Третьяк Сборная Канады по хоккею суперсерия сборная СССР КХЛ Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк вспомнил о первой встрече с канадскими хоккеистами.

Трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы приехал в Воронеж, где встретился с воспитанниками и тренерами хоккейной школы в дворце спорта «Юбилейный».

«Вы помните, что 50 лет назад мы, сборная Советского Союза, – это мальчишки должны знать – впервые играли против канадских профессионалов. Они нас не считали за соперников», – сказал Третьяк во время встречи.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ. Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Третьяк о Суперсерии-72: «До этих игр американцы и канадцы считали, что мы второсортные. Даже 50 лет спустя эти матчи будоражат мир»

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13 комментариев

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nebolela
Ничего не изменилось за 50 лет.
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Шлёма Презерман
Надо было еще рассказать, как партийное руководство накачивало "не проиграть с разгромным счетом".
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Сергей Орлов
Раньше не считали - и могли проиграть, сейчас считают - и рвут нас в любых составах. Логично.
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Алексей Маврин
Ответ ZaRuSSia
Сейчас тоже лол
Немного не так конечно. Сейчас они считают нас соперниками хорошими, но вот мы им не можем ответить прекрасной игрой уже много лет. Так что ситуация сейчас ровно наоборот ))))
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ZaRuSSia
Сейчас тоже лол
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Maturmalai
Ответ Soap74
И сейчас не считают. И никого не считают
Это надо ничего не знать о канадцах, чтобы такое написать.
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rabbitd12345
А сейчас они вас просто молча выигрывают на любом серьезном турнире.
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Soap74
И сейчас не считают. И никого не считают
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ros80
Они вас и спустя пятьдесят лет не считают за соперников.
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Кавабунга Шреддоголовый
Пройдет еще лет 5-7 и они снова не будут считать вас за соперников, вы этому всячески потворствуете
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a-fon
Через 10 лет, снова не будут считать за соперников и на этот раз по праву. С таким то руководством ФХР.
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avcgloronalduMU
снова одна и та же шарманка, для чего это победобесие?
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Монгольские спецслужбы
Ничего не изменилось.
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