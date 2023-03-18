Третьяк о канадцах: «50 лет назад они нас не считали за соперников»

Президент ФХР Владислав Третьяк вспомнил о первой встрече с канадскими хоккеистами.

Трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы приехал в Воронеж, где встретился с воспитанниками и тренерами хоккейной школы в дворце спорта «Юбилейный».

«Вы помните, что 50 лет назад мы, сборная Советского Союза, – это мальчишки должны знать – впервые играли против канадских профессионалов. Они нас не считали за соперников», – сказал Третьяк во время встречи.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной , составленной из игроков НХЛ. Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Третьяк о Суперсерии-72: «До этих игр американцы и канадцы считали, что мы второсортные. Даже 50 лет спустя эти матчи будоражат мир»