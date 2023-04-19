Светлов об утверждении Ротенберга тренером «России 25»: «Альтернативы не было. СКА – базовый клуб, руководство и тренеры плотно связаны с ФХР»

Теги СКА ФХР КХЛ Сергей Светлов Роман Ротенберг сборная России U25 Хоккей

Сергей Светлов рассказал об утверждении Романа Ротенберга главным тренером «России 25».

Тренерский совет утвердил новое назначение главного тренера СКА единогласно. 

– С этого сезона вы – член тренерского совета ФХР, который сформировал тренерский штаб сборной России 25 во главе с Романом Ротенбергом. Решение совета вызвало резонанс, но подробностей было немного. Ждем их от вас...

– Меня тоже удивило, что в прессе это событие отодвинуло на второй план подготовку к финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, к главным матчам клубного сезона. С другой стороны, в России национальная команда всегда вызывает самый большой интерес, так что все логично.

На мой взгляд, альтернативы нашему решению не было. Учитывая формат сборной России 25, ее базовым клубом является СКА, а руководство этой команды и тренеры все последние годы плотно связаны с ФХР и институтом сборных. Также для турне такой сборной очень важна безупречная организация, здесь решение тоже напрашивалось.

Если так можно сказать, наш, «динамовский», лагерь – Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов, Игорь Тузик, Алексей Кудашов – выбор совета полностью поддержал. Все логично, – сказал Светлов.

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов

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25 комментариев

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Вадим Абдуллин
На самом деле, если призадуматься, то Ротенберг единственная нормальная кандидатура в эту сборную. Любому настоящему тренеру вот это всё не нужно. Сборная, которая составляется по принципу среднего возраста (это вообще как???), турне, которое подается как что-то равное ЧМ, читая про эту U25 даже не верится, что это происходит в реальном мире. И такую сборную должен тренировать тренер, которому этому всему бреду соответствует.
Очень трудно представить, чтобы условные Знарок/Быков/Билялетдинов под громкие лозунги собирали непонятную сборную для того, чтобы провести товарки с Беларусью
+29
-3
+26
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neolag
Спасибо уж за официальное признание, мы не догадывались.
Закрывайте этот цирк. Хоккея в стране не будет.
Кажется, что Рома жаловался папе что нет нормального хоккейного менеджера на ПК и Плойке и чтобы Рома не грустил, папа отдал ему весь хоккей настоящий.
Другой логики не вижу.
+15
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+15
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dimur
А кто тренирует Россию 26?
+10
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Ковид 07.10.52
Газовая круговая порука в действие...
+4
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продавец-пипец
Ответ Lampo
Как бы сделать так, чтобы прогнать самозванца из хоккея
Только вместе с членами кооператива "Озеро" это можно будет сделать!!!
+3
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Кеша
Ответ Вадим Абдуллин
На самом деле, если призадуматься, то Ротенберг единственная нормальная кандидатура в эту сборную. Любому настоящему тренеру вот это всё не нужно. Сборная, которая составляется по принципу среднего возраста (это вообще как???), турне, которое подается как что-то равное ЧМ, читая про эту U25 даже не верится, что это происходит в реальном мире. И такую сборную должен тренировать тренер, которому этому всему бреду соответствует. Очень трудно представить, чтобы условные Знарок/Быков/Билялетдинов под громкие лозунги собирали непонятную сборную для того, чтобы провести товарки с Беларусью
Тут вы правы . Я тоже сначала накидывал . А потом подумал , а кто из поигравших тренеров поедет мотаться по стране , чтобы сгонять товарняк с Беларусью . А тут и организационные вопросы с федерации , как с плеч упали. Ни Быков , ни Знарок не поехали бы 100 %. А Ротенбергу в радость и удовольствие .
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Melnikov1968
Да уж,конечно,не было альтернативы. С каких пор Ротенберг стал более квалифицированным тренером чем Фёдоров,Никитин,Ларионов,Квартальнов, Воробьев? У него что несколько Кубков Гагарина,победы на ЧМ? Вспомнился эпизод из фильма Брат2: «Были же люди как люди, и вдруг все стали кретинами».
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Mikl_5555
Ответ Melnikov1968
Да уж,конечно,не было альтернативы. С каких пор Ротенберг стал более квалифицированным тренером чем Фёдоров,Никитин,Ларионов,Квартальнов, Воробьев? У него что несколько Кубков Гагарина,победы на ЧМ? Вспомнился эпизод из фильма Брат2: «Были же люди как люди, и вдруг все стали кретинами».
у него за спиной сотни матчей в плестейшн..
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Sever12
У нас что не возьми везде нет альтернативы Путину и его друзьям, что за страна такая 140 лямов народа а эта группа людей 23 года уже безальтернативная...
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Lampo
Как бы сделать так, чтобы прогнать самозванца из хоккея
+2
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Lampo
Ни когда не поверю, что Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов, Игорь Тузик, Алексей Кудашов не были наручниками пристёгнуты к батарее и поддержали эту кандидатуру не под жестокими пытками
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Mikl_5555
вот ведь шершавым провел..аж мурашки по коже..
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Uriah Heep
Кто следующий петь дифирамбы Ротенбергу?
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продавец-пипец
Да ващщще этому пассажиру нигде альтернативы нет!!!Практически БОГ!!!
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Бромка
Кто если не ротенберг? Такая клоуна да, конечно.
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Ми Ша
Скажу так: 🤮
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Al561
А был вариант не поддержать?
Зачем? Барчонок набрал себе потешную команду, развлекается, играет в тренера сборной, старшие разрешили, мешать - себе дороже)))
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Голуби в траве
Ответ Ковид 07.10.52
Газовая круговая порука в действие...
Мажет как копоть(с)
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Амфитрион
Ротенбергу нет альтернативы... Ужас-то какой)))
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Mikl_5555
не было альтернативы??? а кожевников,диванный эксперт??
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продавец-пипец
Кого вы слушаете???У Светлова пицццот тысяч мильонов сотрясений!!!Фляга свистит 24х7!!!
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Олег
А кого назначить, Любой здравомыслящий Тренер, на такое не подпишется. А Ромки в самый раз. Трудись Йёзе Трудись. 🤡
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вован63
Альтернатива и выбор всегда есть, его не тренером надо ставить, а взять дубину и сбить корону с его башки.
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CaptainCarrot
Ответ Вадим Абдуллин
На самом деле, если призадуматься, то Ротенберг единственная нормальная кандидатура в эту сборную. Любому настоящему тренеру вот это всё не нужно. Сборная, которая составляется по принципу среднего возраста (это вообще как???), турне, которое подается как что-то равное ЧМ, читая про эту U25 даже не верится, что это происходит в реальном мире. И такую сборную должен тренировать тренер, которому этому всему бреду соответствует. Очень трудно представить, чтобы условные Знарок/Быков/Билялетдинов под громкие лозунги собирали непонятную сборную для того, чтобы провести товарки с Беларусью
Знарок бы собирал как миленький. То он уходит из сборной и СКА т.к Рома лез с советами, то потом напрашивается в консультанты и с ним же обнимается.
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feanor.84
Вместо того чтоб раскрутить кхл пока не нужна сборная пытаются какой-то фигней страдать
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