Светлов об утверждении Ротенберга тренером «России 25»: «Альтернативы не было. СКА – базовый клуб, руководство и тренеры плотно связаны с ФХР»

Сергей Светлов рассказал об утверждении Романа Ротенберга главным тренером «России 25».

Тренерский совет утвердил новое назначение главного тренера СКА единогласно.

– С этого сезона вы – член тренерского совета ФХР, который сформировал тренерский штаб сборной России 25 во главе с . Решение совета вызвало резонанс, но подробностей было немного. Ждем их от вас...

– Меня тоже удивило, что в прессе это событие отодвинуло на второй план подготовку к финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, к главным матчам клубного сезона. С другой стороны, в России национальная команда всегда вызывает самый большой интерес, так что все логично.

На мой взгляд, альтернативы нашему решению не было. Учитывая формат сборной России 25, ее базовым клубом является , а руководство этой команды и тренеры все последние годы плотно связаны с и институтом сборных. Также для турне такой сборной очень важна безупречная организация, здесь решение тоже напрашивалось.

Если так можно сказать, наш, «динамовский», лагерь – Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов, Игорь Тузик, Алексей Кудашов – выбор совета полностью поддержал. Все логично, – сказал .

💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов