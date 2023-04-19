Светлов об утверждении Ротенберга тренером «России 25»: «Альтернативы не было. СКА – базовый клуб, руководство и тренеры плотно связаны с ФХР»
Сергей Светлов рассказал об утверждении Романа Ротенберга главным тренером «России 25».
Тренерский совет утвердил новое назначение главного тренера СКА единогласно.
– С этого сезона вы – член тренерского совета ФХР, который сформировал тренерский штаб сборной России 25 во главе с Романом Ротенбергом. Решение совета вызвало резонанс, но подробностей было немного. Ждем их от вас...
– Меня тоже удивило, что в прессе это событие отодвинуло на второй план подготовку к финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, к главным матчам клубного сезона. С другой стороны, в России национальная команда всегда вызывает самый большой интерес, так что все логично.
На мой взгляд, альтернативы нашему решению не было. Учитывая формат сборной России 25, ее базовым клубом является СКА, а руководство этой команды и тренеры все последние годы плотно связаны с ФХР и институтом сборных. Также для турне такой сборной очень важна безупречная организация, здесь решение тоже напрашивалось.
Если так можно сказать, наш, «динамовский», лагерь – Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов, Игорь Тузик, Алексей Кудашов – выбор совета полностью поддержал. Все логично, – сказал Светлов.
💣 Ротенберг – главный тренер сборной (но есть нюанс!). Его выбрали Буре, Третьяк и Билялетдинов
Очень трудно представить, чтобы условные Знарок/Быков/Билялетдинов под громкие лозунги собирали непонятную сборную для того, чтобы провести товарки с Беларусью
Закрывайте этот цирк. Хоккея в стране не будет.
Кажется, что Рома жаловался папе что нет нормального хоккейного менеджера на ПК и Плойке и чтобы Рома не грустил, папа отдал ему весь хоккей настоящий.
Другой логики не вижу.
Зачем? Барчонок набрал себе потешную команду, развлекается, играет в тренера сборной, старшие разрешили, мешать - себе дороже)))