Серавалли о поиске «Питтсбургом» президента и генменеджера: «Они разговаривают с Бержевеном, Боттериллом, Чайкой, Даршем и Райаном Мартином»

Теги Питтсбург Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ Матье Дарш Джейсон Боттерилл Марк Бержевен Сиэтл Джон Чайка Хоккей

Фрэнк Серавалли рассказал о кандидатах на посты президента и генменеджера «Питтсбурга».

В апреле клуб уволил генменеджера Рона Хекстолла и президента Брайана Бурка после непопадания в плей-офф НХЛ.

«Пингвинс» наймут президента и генерального менеджера. Это будут две разные должности. Кроме того, я полагаю, что «Пингвинс», которые в течение всего процесса вели себя очень тихо, приближаются к концу первого раунда собеседований.

Я назову некоторые имена, которые были в списке. Некоторые из них кандидаты на пост генменеджера, другие – на пост президента по хоккейным операциям, так что они разговаривают с довольно длинным списком людей.

В их число входят: Марк Бержевен, бывший генменеджер «Монреаль Канадиенс», Джейсон Боттерилл, помощник генменеджера «Сиэтл Кракен», Джон Чайка, который также находится в списке «Флайерс», Матье Дарш из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и еще одно имя в списке – Райан Мартин, помощник генменеджера «Нью-Йорк Рейнджерс».

Это некоторые из людей, которые, как я слышал, находятся в списке. Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он дает некоторое представление о том, о чем они думают, и о некоторых именах, которые всплывали», – сказал инсайдер Daily Faceoff.

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5 комментариев

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Bartez1986
Ротенберга пригласите. Тренер, менеджер, президент, филолог, лучший снайпер в истории финского хоккея, которому не дали раскрыться
+12
-2
+10
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Wonder CP
Да! Берите Бержевена, закопайте клуб окончательно.
+5
-1
+4
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Misson
Вроде звезды (Кросби, Малкин, Летанг) ещё катят, и состав неплохой. Год-два еще могут бороться за плей-офф, но потом кончится контракт у Кросби и тогда Питтсбургу придется делать сложный выбор - давать еще 2 года контракта Кросби и ждать окончания карьеры своих уже совсем престарелых звезд (Малкину будет 39 лет, Летангу - 38, Кросби тоже 38) или взрывать состав и уходить в перестройку. Не знаю, о чем думали в офисе, давая контракт на 6 лет 35-летнему Летангу, да и 4 года, которые в прошлом году выписали Малкину - это тоже большой срок. Уже через 2-3 года их контракты будут гирями висеть в платежке Питтсбурга.
+4
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Aleksandr
Чайка в стане пингвинов - надо брать раду культурного разнообразия, иначе ущемление прав будет
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Aleksandr
Ответ Misson
Вроде звезды (Кросби, Малкин, Летанг) ещё катят, и состав неплохой. Год-два еще могут бороться за плей-офф, но потом кончится контракт у Кросби и тогда Питтсбургу придется делать сложный выбор - давать еще 2 года контракта Кросби и ждать окончания карьеры своих уже совсем престарелых звезд (Малкину будет 39 лет, Летангу - 38, Кросби тоже 38) или взрывать состав и уходить в перестройку. Не знаю, о чем думали в офисе, давая контракт на 6 лет 35-летнему Летангу, да и 4 года, которые в прошлом году выписали Малкину - это тоже большой срок. Уже через 2-3 года их контракты будут гирями висеть в платежке Питтсбурга.
Или продать их контракты Аризоне и затеять что-то интересное. Или это из методички на лето Вашингтона, хм
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