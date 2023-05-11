Серавалли о поиске «Питтсбургом» президента и генменеджера: «Они разговаривают с Бержевеном, Боттериллом, Чайкой, Даршем и Райаном Мартином»

Фрэнк Серавалли рассказал о кандидатах на посты президента и генменеджера «Питтсбурга».

В апреле клуб уволил генменеджера Рона Хекстолла и президента Брайана Бурка после непопадания в плей-офф .

«Пингвинс» наймут президента и генерального менеджера. Это будут две разные должности. Кроме того, я полагаю, что «Пингвинс», которые в течение всего процесса вели себя очень тихо, приближаются к концу первого раунда собеседований.

Я назову некоторые имена, которые были в списке. Некоторые из них кандидаты на пост генменеджера, другие – на пост президента по хоккейным операциям, так что они разговаривают с довольно длинным списком людей.

В их число входят: , бывший генменеджер «Монреаль Канадиенс», Джейсон Боттерилл, помощник генменеджера «Сиэтл Кракен», , который также находится в списке «Флайерс», Матье Дарш из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и еще одно имя в списке – Райан Мартин, помощник генменеджера «Нью-Йорк Рейнджерс».

Это некоторые из людей, которые, как я слышал, находятся в списке. Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он дает некоторое представление о том, о чем они думают, и о некоторых именах, которые всплывали», – сказал инсайдер Daily Faceoff.