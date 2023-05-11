Бобровский после 1:2 от «Торонто»: «Флорида» провела хороший матч. Мы боролись, надежно играли в обороне»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский подвел итоги матча плей-офф с «Торонто» (1:2, 3-1 в серии).

Вратарь «Флориды» отразил 23 броска из 25 в 4-м матче серии плей-офф НХЛ.

«Гол Нюландера? Был немного неудачный рикошет, но что есть, то есть.

Я думаю, мы провели хорошую игру. Мы боролись, мы надежно играли в обороне. У них тоже хорошая команда, так что сегодня такой счет», – сказал Бобровский.

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