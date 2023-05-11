Бобровский про 1:2 от «Торонто»: «У них хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский высказался после поражения от «Торонто» (1:2, 1-3 в серии).

Вратарь «Флориды» отразил 23 броска из 25 в 4-м матче серии плей-офф НХЛ.

«Мы просто должны продолжать играть в свою игру, набраться терпения.

У них хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко», – сказал Бобровский.

Бобровский проиграл впервые за 7 матчей: 23 сэйва из 25 против «Торонто» (3-я звезда), 2-е поражение в плей-офф

Макдэвид полез в драку за Драйзайтля, «Торонто» впервые обыграл Бобровского

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nifniff
Очень хочется чтобы Бобровский смог побороться за кубок, тем более, что в этом сезоне есть шанс. Болею за земляка! Тащи, Серёга!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий