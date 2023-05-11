Бобровский про 1:2 от «Торонто»: «У них хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко»

Сергей Бобровский высказался после поражения от «Торонто» (1:2, 1-3 в серии).

Вратарь «Флориды» отразил 23 броска из 25 в 4-м матче серии плей-офф НХЛ.

«Мы просто должны продолжать играть в свою игру, набраться терпения.

У них хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко», – сказал Бобровский.

Бобровский проиграл впервые за 7 матчей: 23 сэйва из 25 против «Торонто» (3-я звезда), 2-е поражение в плей-офф

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