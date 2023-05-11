Есмантович об уходе Рейдеборна: «Есть вброс, что у некоторых игроков могут отозвать гражданство Казахстана. У нас контракт с Дитцем, пришлось пожертвовать Адамом»

Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА пришлось расстаться с голкипером Адамом Рейдеборном.

«Существует информационный вброс, что у некоторых игроков с двойным гражданством, а именно с казахстанским, могут отозвать эти гражданства. А у нас подписан долгосрочный контракт с , и мы не продлеваем отношения с , и у нас остается баланс на приобретение одного защитника.

Поэтому, чтобы не рисковать ситуацией, а мы бы с удовольствием оставили , и у нас была такая договоренность, но в рамках текущей ситуации мы рассматриваем приобретение иностранного защитника, дабы не рисковать.

Нам пришлось пожертвовать Адамом, и он продолжит карьеру не у нас. Эта ситуация нас предупредила и повлияла на клуб», – сказал президент ЦСКА Есмантович.

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