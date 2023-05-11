Есмантович об уходе Рейдеборна: «Есть вброс, что у некоторых игроков могут отозвать гражданство Казахстана. У нас контракт с Дитцем, пришлось пожертвовать Адамом»

Теги ЦСКА КХЛ Артем Сергеев лимит на легионеров Игорь Есмантович Даррен Дитц Чемпионат.com Адам Рейдеборн Sports.ru - Казахстан Хоккей

Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА пришлось расстаться с голкипером Адамом Рейдеборном.

«Существует информационный вброс, что у некоторых игроков с двойным гражданством, а именно с казахстанским, могут отозвать эти гражданства. А у нас подписан долгосрочный контракт с Дарреном Дитцем, и мы не продлеваем отношения с Артемом Сергеевым, и у нас остается баланс на приобретение одного защитника.

Поэтому, чтобы не рисковать ситуацией, а мы бы с удовольствием оставили Адама Рейдеборна, и у нас была такая договоренность, но в рамках текущей ситуации мы рассматриваем приобретение иностранного защитника, дабы не рисковать.

Нам пришлось пожертвовать Адамом, и он продолжит карьеру не у нас. Эта ситуация нас предупредила и повлияла на клуб», – сказал президент ЦСКА Есмантович.

Дитц, Блэкер, Волк и Сведберг могут лишиться гражданства Казахстана и стать легионерами в КХЛ («Шайба.kz»)

Рейдеборн подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» («Бизнес Online»)

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5 комментариев

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Артем Белый
Ответ ftw2002@yandex.ru
Я думаю всё проще - Федотова убедили продолжить карьеру в ЦСКА, вот и отпустили Адама в Салават. Хотя есть риск, что Иван может оказаться не в тех кондициях после годичной стажировки за полярным кругом.
Он должен был быть в НХЛ, а останется у нас. какая у него будет мотивация?
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ftw2002@yandex.ru
Я думаю всё проще - Федотова убедили продолжить карьеру в ЦСКА, вот и отпустили Адама в Салават. Хотя есть риск, что Иван может оказаться не в тех кондициях после годичной стажировки за полярным кругом.
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Чёрная акула
Ответ ftw2002@yandex.ru
Я думаю всё проще - Федотова убедили продолжить карьеру в ЦСКА, вот и отпустили Адама в Салават. Хотя есть риск, что Иван может оказаться не в тех кондициях после годичной стажировки за полярным кругом.
а где гарантии что человек год не играя потянет? а без вратаря играть самоубийство... второго сильного нет... да и насколько помню Рейдеборн не дорогой вратарь. Так что риск есть. А потом не пошло у Федотова перед дедлайном искать топ вратаря да еще и с паспортом?
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Igor Shcherbatykh
В Казахстане запрещено двойное гражданство, но на спортсменов походу закрывали глаза.
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Sevan87
Ответ ftw2002@yandex.ru
Я думаю всё проще - Федотова убедили продолжить карьеру в ЦСКА, вот и отпустили Адама в Салават. Хотя есть риск, что Иван может оказаться не в тех кондициях после годичной стажировки за полярным кругом.
Убедили)))
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