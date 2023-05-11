Игорь Есмантович: «Некоторые иностранцы ЦСКА финансово помогают ребятам, которые находятся в зоне СВО»

Президент ЦСКА заявил, что некоторые иностранные игроки финансово помогают участникам СВО.

«Вот эта ситуация, связанная с СВО, она влияет на наших иностранцев, которые находятся здесь в стране. И те ребята, которые остаются здесь и продолжают играть, это боевые ребята.

Они терпят разные вещи, а некоторые из них даже помогают финансово тем нашим ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Это дорогого стоит, и об этом можно сейчас сказать. И мы в этом плане стоим в первом ряду – не только ребята, но и клуб», – сообщил .