Игорь Есмантович: «Некоторые иностранцы ЦСКА финансово помогают ребятам, которые находятся в зоне СВО»

Теги ЦСКА КХЛ Политика Игорь Есмантович Чемпионат.com Хоккей

Президент ЦСКА заявил, что некоторые иностранные игроки финансово помогают участникам СВО.

«Вот эта ситуация, связанная с СВО, она влияет на наших иностранцев, которые находятся здесь в стране. И те ребята, которые остаются здесь и продолжают играть, это боевые ребята.

Они терпят разные вещи, а некоторые из них даже помогают финансово тем нашим ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Это дорогого стоит, и об этом можно сейчас сказать. И мы в этом плане стоим в первом ряду – не только ребята, но и клуб», – сообщил Игорь Есмантович.

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13 комментариев

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Ivan Juniorovich
А как же спорт вне политики?
+22
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HockeyMan
Ответ Ivan Juniorovich
А как же спорт вне политики?
А помогать военным как гражданин, а не спортсмен нельзя?))
+9
-4
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Wolski
хоть один это подтвердит?)
+5
-2
+3
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fedorbazaykin
А он не думает что такие вещи могут аукнуться легионерам выступавшим в прошлом сезоне за клуб у себя на Родине?
+1
0
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Евгений Мешков
Ответ Олег Усов
а есмантович прмогает.
Есмантович в марте помогал эвакуировать российских игроков ( и не только игроков) с семьями, выступавших за украинские клубы.
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кроме того сам финансово помогает фронту
+8
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Олег Усов
а есмантович прмогает.
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