Билялетдинов даст ответ «Ак Барсу» через пару недель, посоветовавшись с семьей («Бизнес Online»)

Зинэтула Билялетдинов не спешит принимать предложение «Ак Барса» о новом контракте.

По данным «Бизнес Online», ближайшие неделю-две 68-летний специалист проведет в отпуске, планирует посоветоваться с семьей и только после этого дать окончательный ответ.

В казанском клубе надеются, что Билялетдинов согласится и продлит соглашение сразу на два года.

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).