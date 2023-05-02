Билялетдинов даст ответ «Ак Барсу» через пару недель, посоветовавшись с семьей («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов не спешит принимать предложение «Ак Барса» о новом контракте.

По данным «Бизнес Online», ближайшие неделю-две 68-летний специалист проведет в отпуске, планирует посоветоваться с семьей и только после этого дать окончательный ответ.

В казанском клубе надеются, что Билялетдинов согласится и продлит соглашение сразу на два года.

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в конце декабря 2022 года и вывел команду в финал Кубка Гагарина, где казанцы уступили ЦСКА (3-4).

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4 комментария

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Ми Ша
Хороший тренер
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jonnysilverhand01
Надеюсь останется, отличный специалист
+3
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Fred Wilson
Как болельщик Авангарда, хочу чтобы он пошёл на пенсию... Уж больно хорош
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каток Третьяка
чисто по человечески, дайте отдохнуть деду уже)) со внуками там понянчиться... он уже заслужил свой отдых...
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