Алексей Морозов: «Билялетдинов доказал статус великого тренера. Он поднял «Ак Барс» на первое место, дошел до финала. Хороший сезон»
Алексей Морозов считает, что Зинэтула Билялетдинов доказал статус великого тренера.
«Ак Барс» уступил ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-4. Зинэтула Билялетдинов возглавил казанскую команду по ходу сезона.
– Что значит для КХЛ возвращение Билялетдинова?
– Он доказал свой статус великого тренера, умеет команды приводить к чемпионствам.
В этом году им чуть‑чуть не хватило, но вспомните, на каком месте он взял команду.
Они были внизу турнирной таблицы, и он поднял ее на первое место в регулярке, и сейчас дошли до финала.
Для «Ак Барса» хороший сезон. Серебро – это тоже медали, – сказал президент КХЛ и бывший нападающий «Ак Барса».
Только уважение мэтру !!!
Пусть татары его называют хоть мессией своим. У Ак Барса был лучший состав на Востоке, а финал он проиграл. Как обычно.