Алексей Морозов: «Билялетдинов доказал статус великого тренера. Он поднял «Ак Барс» на первое место, дошел до финала. Хороший сезон»

Алексей Морозов считает, что Зинэтула Билялетдинов доказал статус великого тренера.

« » уступил ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3-4. возглавил казанскую команду по ходу сезона.

– Что значит для КХЛ возвращение Билялетдинова?

– Он доказал свой статус великого тренера, умеет команды приводить к чемпионствам.

В этом году им чуть‑чуть не хватило, но вспомните, на каком месте он взял команду.

Они были внизу турнирной таблицы, и он поднял ее на первое место в регулярке, и сейчас дошли до финала.

Для «Ак Барса» хороший сезон. Серебро – это тоже медали, – сказал президент и бывший нападающий «Ак Барса».