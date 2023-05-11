Юрзинов о «России 25»: «Матчи показали: в условиях железного занавеса сборная необходима стране, она – ее главная команда»

Теги Владимир Юрзинов товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Владимир Юрзинов считает оправданным создание сборной «России 25».

– Не сомневался, что тур сборной «России 25» принесет большой успех. Дело не только в яркой игре, но и в хоккейной атмосфере. Аншлаги в Челябинске и Красноярске с привлечением первых лиц регионов, с отличной картинкой – все это говорит о том, что организаторы турне все сделали правильно. Уверен, в таком же праздничном ритме пройдут и последующие туры в Туле и Минске.

Но самое главное, что эти матчи показали: сборная России необходима стране, она – ее главная команда. Для меня это очень важно, ведь пять десятков лет назад начал работать в национальной команде, отдал ей всю свою хоккейную жизнь.

Хотелось бы, чтобы даже в условиях железного занавеса идея сборной страны только усиливалась бы.

– Каким видите это усиление?

– У нас состоялся отличный клубный сезон, но сборные – это всегда другой уровень, что проверено и доказано всей нашей историей. В том или ином виде считаю интересным тур или турнир сборных – от молодежной и олимпийской до сборной МХЛ, ВХЛ и Студенческой лиги.

Нужно обсуждать, в какое время в нынешних условиях он может проходить – в паузах на Евротур, в мае или в новогодние дни. Для тех же команд МХЛ или ВХЛ он станет огромным стимулом для развития, – сказал экс-тренер сборной СССР.

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3 комментария

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Oleg Olegov
Огромное количество комментариев и страстная дискуссия здесь является наглядной иллюстрацией того, насколько эта сборная главная и насколько она интересна.
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viktorpavlov70
Они уже столько раз сказали "халва", а во рту всё равно безвкусица....
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Кеша
Почему не создать сборную ВХЛ и МХЛ для такого турне? Это и есть ближайшие резервы. В советские годы были первая и вторая сборная страны. И в обсуждениях всегда говорили «игрок уровня перво сборной» или «второй сборной». Такие были критерии. Хотя были великолепные игроки в клубах , но не проходили в состав даже второй сборной . Для меня смешно проводить ассоциации Ротенберга , как главного тренера с Юрзиновым , Тихоновым, Кулагиным, Моисеевым, Билялетдиновым, Быковым, Дмитриевым.
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