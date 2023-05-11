Марнер делит 1-е место по передачам (11) в этом плей-офф с Ткачаком и Бушаром. Он набрал 1+1 в игре с «Флоридой», став 1-й звездой

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Митч Марнер Мэттью Ткачак Эван Бушар Хоккей

Митч Марнер делит 1-е место по голевым передачам (11) в текущем Кубке Стэнли.

Форвард «Торонто» сравнялся по этому показателю с Мэттью ТкачакомФлорида») и Эваном БушаромЭдмонтон»).

Сегодня Марнер набрал 2 (1+1) очка в 4-м матче с «Флоридой» (2:1, 1-3) в серии 2-го раунда и был признан первой звездой.

Всего в 10 играх текущего плей-офф на счету канадца 14 (3+11) баллов.

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4 комментария

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Александр Митраков
Уже не делит, переписывайте новость
+4
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Антон
И немного в щи ещё в концовке получил, чтобы особо не расслаблялся ))
+1
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0
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Da prozecutor
Вообще странно, что такая техничная команда, как Торонто, забивает голы чисто "канадские" - то с нескольких рикошетов, то за счет заслонов и подправлений на пятаке. А вот Флорида забила отличный, после четкой комбинации. Работа на тренировках.
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Da prozecutor
Ответ Антон
И немного в щи ещё в концовке получил, чтобы особо не расслаблялся ))
это для профилактики!
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