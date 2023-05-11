Марнер делит 1-е место по передачам (11) в этом плей-офф с Ткачаком и Бушаром. Он набрал 1+1 в игре с «Флоридой», став 1-й звездой
Митч Марнер делит 1-е место по голевым передачам (11) в текущем Кубке Стэнли.
Форвард «Торонто» сравнялся по этому показателю с Мэттью Ткачаком («Флорида») и Эваном Бушаром («Эдмонтон»).
Сегодня Марнер набрал 2 (1+1) очка в 4-м матче с «Флоридой» (2:1, 1-3) в серии 2-го раунда и был признан первой звездой.
Всего в 10 играх текущего плей-офф на счету канадца 14 (3+11) баллов.
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