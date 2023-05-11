Марнер делит 1-е место по передачам (11) в этом плей-офф с Ткачаком и Бушаром. Он набрал 1+1 в игре с «Флоридой», став 1-й звездой

Митч Марнер делит 1-е место по голевым передачам (11) в текущем Кубке Стэнли.

Форвард « » сравнялся по этому показателю с (« ») и (« »).

Сегодня Марнер набрал 2 (1+1) очка в 4-м матче с «Флоридой» (2:1, 1-3) в серии 2-го раунда и был признан первой звездой.

Всего в 10 играх текущего плей-офф на счету канадца 14 (3+11) баллов.