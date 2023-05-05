Тренер «Торонто» о 2:3 от «Флориды» после 2:0: «Собираемся в начале матча, а потом просто отдаем игру сопернику»

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли НХЛ Шелдон Киф Хоккей

Шелдон Киф недоволен поражением «Торонто» от «Флориды» (2:3, 0-2).

«Лифс» вели 2:0 во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли, но пропустили три шайбы подряд.

«Я разочарован. Почему так вышло, мне, честно говоря, непонятно. Мы не делали таких ошибок даже в прошлой серии [с «Тампой – 4-2].

Такое разочаровывает. Мы собираемся в начале матча, а потом просто отдаем игру сопернику. Такого с нами раньше не было, и такое недопустимо, если вы серьезно настроены на успех», – сказал главный тренер «Торонто».

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3 комментария

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Safkzn
даешь свип, рано им ешо в финал востока выходить.
+14
-2
+12
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ABarca777
Просто кипер в этот раз норм играл и защита Флориды отрабатывала и напы стелились! Вообще Флорида всей командой отрабатывает за всех!!

Ну и эффективно. Ловит на контратаках и силы расходует рационально.

Я рад за 2-0 в серии! Надо прикончить уже листьев и отдохнуть! Даешь 3-0 и 4-0!
+7
-3
+4
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