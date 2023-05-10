Проспект «Монреаля» Руа 2-й раз подряд назван человеком года в лиге Квебека. Лишь Кросби и Лафреньер получали награду дважды
«Поль Дюмон Трофи» 2-й год достается нападающему молодежной сборной Канады Джошуа Руа.
Награда присуждается человеку, который внес положительный вклад в формирование образа юниорской лиги Квебека. Проспект «Монреаля», выступающий за «Шербрук», удостоен ее второй сезон подряд.
Минувшей зимой Руа принял участие в МЧМ и завоевал золотую медаль, отдав голевую передачу в овертайме матча с Чехией (3:2 ОТ) в финале турнира.
Ранее лишь Алексис Лафреньер (2019-2020) и Сидни Кросби (2004-2005) получали приз дважды.
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