Бедард, Райт и Фантилли вошли в состав сборной Канады на МЧМ-2023

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Стал известен состав молодежной сборной Канады на МЧМ-2023.

Вратари: Бенжамин Годро, Томас Милик;

Защитники: Нолан Аллан, Олен Зеллвегер, Тайсон Хиндс, Брандт Кларк, Итан Дель Мастро, Кевин Корчински, Джек Матье;

Нападающие: Бреннан Отманн, Джошуа Руа, Логан Станковен, Дилан Гюнтер, Рид Шефер, Зак Дин, Шейн РайтКоннор Бедард, Колтон Дак, Кэйден Банкир, Адам Фантилли, Зак Остапчук, Нэтан Гоше.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.

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