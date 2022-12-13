Бедард, Райт и Фантилли вошли в состав сборной Канады на МЧМ-2023

Стал известен состав молодежной сборной Канады на МЧМ-2023.

Вратари: Бенжамин Годро, Томас Милик;

Защитники: Нолан Аллан, , Тайсон Хиндс, , Итан Дель Мастро, Кевин Корчински, Джек Матье;

Нападающие: Бреннан Отманн, Джошуа Руа, Логан Станковен, Дилан Гюнтер, Рид Шефер, Зак Дин, , , Колтон Дак, Кэйден Банкир, Адам Фантилли, Зак Остапчук, Нэтан Гоше.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.