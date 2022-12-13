Бедард, Райт и Фантилли вошли в состав сборной Канады на МЧМ-2023
Стал известен состав молодежной сборной Канады на МЧМ-2023.
Вратари: Бенжамин Годро, Томас Милик;
Защитники: Нолан Аллан, Олен Зеллвегер, Тайсон Хиндс, Брандт Кларк, Итан Дель Мастро, Кевин Корчински, Джек Матье;
Нападающие: Бреннан Отманн, Джошуа Руа, Логан Станковен, Дилан Гюнтер, Рид Шефер, Зак Дин, Шейн Райт, Коннор Бедард, Колтон Дак, Кэйден Банкир, Адам Фантилли, Зак Остапчук, Нэтан Гоше.
МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.
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