Бедард и Фантилли вошли в состав сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023, Райт – нет
Бедард и Фантилли вошли в состав сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023, Райт – нет.
Стал известен состав молодежной сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023.
В него вошли 29 игроков, в том числе фавориты драфта НХЛ-2023 – форварды Коннор Бедард («Реджайна», WHL) и Адам Фантилли (университет Мичигана, NCAA).
Вратари: Тайлер Бреннан, Бенджамин Годро, Томас Милик, Вильям Руссо;
Защитники: Нолан Аллан, Итан Дель Мастро, Тайсон Хиндс, Кевин Корчински, Карсон Ламбос, Джек Матье, Эван Нос, Итан Сэмсон, Олен Зеллвегер;
Нападающие: Кэйден Банкир, Оуэн Бек, Коннор Бедард, Зак Болдюк, Колтон Дак, Зак Дин, Джордан Дюмей, Адам Фантилли, Нэтан Гоше, Райан Грин, Райли Кидни, Зак Остапчук, Бреннан Отманн, Джошуа Руа, Рид Шефер, Логан Станковен.
Форвард «Сиэтла» Шейн Райт в предварительный состав не включен. Ранее сообщалось, что «Кракен» может отпустить игрока на турнир.
Вчера стало известно, что 18-летний форвард возвращен клубом из АХЛ после завершения временной командировки.
МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.
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