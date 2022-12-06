Бедард и Фантилли вошли в состав сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023, Райт – нет.

Стал известен состав молодежной сборной Канады для подготовки к МЧМ-2023.

В него вошли 29 игроков, в том числе фавориты драфта НХЛ-2023 – форварды Коннор Бедард ( , WHL) и Адам Фантилли (университет Мичигана, ).

Вратари: Тайлер Бреннан, Бенджамин Годро, Томас Милик, Вильям Руссо;

Защитники: Нолан Аллан, Итан Дель Мастро, Тайсон Хиндс, Кевин Корчински, , Джек Матье, Эван Нос, Итан Сэмсон, ;

Нападающие: Кэйден Банкир, Оуэн Бек, , Зак Болдюк, Колтон Дак, Зак Дин, Джордан Дюмей, Адам Фантилли, Нэтан Гоше, Райан Грин, Райли Кидни, Зак Остапчук, Бреннан Отманн, Джошуа Руа, Рид Шефер, Логан Станковен.

Форвард «Сиэтла» Шейн Райт в предварительный состав не включен. Ранее сообщалось, что «Кракен» может отпустить игрока на турнир.

Вчера стало известно, что 18-летний форвард возвращен клубом из АХЛ после завершения временной командировки.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Изначально турнир должны были принимать Новосибирск и Омск.