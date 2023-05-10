Дмитрий Федоров: «Ларионов – философ нашего хоккея, изменил его и сам изменился. Он по минимуму критикует и по максимуму предлагает в этом сезоне»

Дмитрий Федоров назвал главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова философом хоккея.

«Почему-то мы мало говорим о том, что в зрелом возрасте сменил повестку. Раньше он был критичным человеком, который в основном говорит про недостатки.

В этом сезоне Ларионов по минимуму критикует и по максимуму предлагает, он изменил наш хоккей и сам изменился. Это философ нашего хоккея», – сказал руководитель каналов « » и комментатор.

Ларионов и менеджмент «Торпедо» доказали: в России есть игроки и они готовы побеждать весело