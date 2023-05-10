Конюшков о Ларионове: «С Профессором все хотят поработать. Когда здоровается с незнакомым человеком, желает хорошего дня, думаешь: «Такая глыба – и так уважительно»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Богдан Конюшков Хоккей

Богдан Конюшков отметил доброжелательность главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Все хотят поработать с Игорем Ларионовым, с Профессором, как его еще называют.

Поработав год с ним, я вырос как хоккеист и как личность. Это тоже немаловажный фактор.

Не скажу, что он часто со мной беседует, но видишь, как он может поздороваться с незнакомым человеком или пожелать хорошего дня, и думаешь: «Такая глыба – и так уважительно общается». Это нужно брать себе в пример, потому что у нас, у молодых, есть такая слава, что нам проще «зазвездиться».

Нужно всегда оставаться человеком», – сказал защитник «Торпедо».

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2 комментария

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Jeff Lebowski
Не может Игорь Николаевич как остальные на... послать - воспитание не позволяет.
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Haman
Тренер и должен быть примером для своих хоккеистов, а если он еще и в хоккее разбирается лучше, чем любой его среднестатистический коллега, то это просто джекпот. Ларионов как раз из таких.

И здорово, что Ларионов, будучи Великим игроком, которому игра в целом кажется достаточно простой и понятной, может донести свои идеи до игроков так, что они и учатся, и делают то, что надо.
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