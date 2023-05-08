Конюшков о питании: «В фастфуде могу купить максимум кофе. Ларионов в 62 года выглядит грандиозно – это подтверждает правильность его взглядов на еду»

Богдан Конюшков рассказал о своем отношении к фастфуду.

– В «Чайке» рацион не такой строгий, как в «Торпедо»?

– Да, но мне в этом плане было проще.

Я и до Игоря Николаевича (Ларионова – прим. Sports.ru) старался правильно питаться и это вошло в привычку. Уже сам не хочу вредную пищу.

Максимум, что я могу купить в фастфуде, когда мы идем туда с друзьями – это кофе. Не потому, что мне нельзя. Я могу себе это позволить, просто не хочу.

Внешний вид Игоря Николаевича только подтверждает правильность и важность его взглядов на еду.

То, как человек выглядит в свои 62 года, – это просто грандиозно! – сказал защитник « » .