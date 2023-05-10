Макс Доми: «Хейсканен – хребет «Далласа». Все это знают. Невероятный игрок»

Нападающий «Далласа» Макс Доми поделился мнением о Миро Хейсканене.

Защитник не доиграл до конца третий матч серии с «Сиэтлом» (2:7) из-за травмы. Он получил шайбой в лицо и ушел в раздевалку.

вернулся в состав « » в четвертом матче серии (6:3, 2-2). Он провел 31:02 на льду и сделал передачу.

«Он хребет нашей команды. Все это знают.

Невероятный игрок по обе стороны от шайбы. То, что он вернулся, – это не только здорово для того, что происходит на льду, но и просто для уверенности в нашей раздевалке», – сказал .