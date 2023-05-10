Макс Доми: «Хейсканен – хребет «Далласа». Все это знают. Невероятный игрок»
Нападающий «Далласа» Макс Доми поделился мнением о Миро Хейсканене.
Защитник не доиграл до конца третий матч серии с «Сиэтлом» (2:7) из-за травмы. Он получил шайбой в лицо и ушел в раздевалку.
Хейсканен вернулся в состав «Далласа» в четвертом матче серии (6:3, 2-2). Он провел 31:02 на льду и сделал передачу.
«Он хребет нашей команды. Все это знают.
Невероятный игрок по обе стороны от шайбы. То, что он вернулся, – это не только здорово для того, что происходит на льду, но и просто для уверенности в нашей раздевалке», – сказал Доми.
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