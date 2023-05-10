38-летний Бернс – самый возрастной защитник в истории «Каролины» с голом в матче плей-офф

Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины» с голом в матче плей-офф.

38-летний защитник забросил шайбу в игре против «Нью-Джерси» (6:1, 3-1 в серии).

(38 лет, 61 день) стал самым возрастным защитником в истории клуба, забившим гол в плей-офф. Он превзошел достижение (35 лет, 293 дня).

Он также стал шестым игроком в истории «Каролины», забившим в плей-офф в возрасте 38 лет или старше, после нападающих (7), Рона Фрэнсиса (6), Рода Бринд′Амора (1), (1) и (1).