38-летний Бернс – самый возрастной защитник в истории «Каролины» с голом в матче плей-офф
Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины» с голом в матче плей-офф.
38-летний защитник забросил шайбу в игре против «Нью-Джерси» (6:1, 3-1 в серии).
Бернс (38 лет, 61 день) стал самым возрастным защитником в истории клуба, забившим гол в плей-офф. Он превзошел достижение Брета Хедикэна (35 лет, 293 дня).
Он также стал шестым игроком в истории «Каролины», забившим в плей-офф в возрасте 38 лет или старше, после нападающих Марка Рекки (7), Рона Фрэнсиса (6), Рода Бринд′Амора (1), Горди Хоу (1) и Джастина Уильямса (1).
Классический канадский защитник 10х.
Если резкого спада не будет, еще года 3 на него посмотрим.