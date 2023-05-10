38-летний Бернс – самый возрастной защитник в истории «Каролины» с голом в матче плей-офф

Теги Каролина Кубок Стэнли Марк Рекки Брет Хедикэн Джастин Уильямс Род Бринд′Амор Брент Бернс НХЛ Рон Фрэнсис Горди Хоу Хоккей

Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины» с голом в матче плей-офф.

38-летний защитник забросил шайбу в игре против «Нью-Джерси» (6:1, 3-1 в серии).

Бернс (38 лет, 61 день) стал самым возрастным защитником в истории клуба, забившим гол в плей-офф. Он превзошел достижение Брета Хедикэна (35 лет, 293 дня).

Он также стал шестым игроком в истории «Каролины», забившим в плей-офф в возрасте 38 лет или старше, после нападающих Марка Рекки (7), Рона Фрэнсиса (6), Рода Бринд′Амора (1), Горди Хоу (1) и Джастина Уильямса (1).

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2 комментария

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Misson
Бёрнс для своих лет вообще отлично играет. В Каролине он очень удачно вписался в систему их игры и имеет самый большой айс-тайм в этом плей-офф. Играть по 22-24 минуты в 38 лет - это серьезно.
+4
0
+4
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norg
Уже 38, ничего себе.
Классический канадский защитник 10х.

Если резкого спада не будет, еще года 3 на него посмотрим.
+3
0
+3
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