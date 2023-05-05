Бернс кормит хоккеистов «Каролины» мясом оленей со своего ранчо: «Я люблю готовить, это весело. Моему сыну нравится играть в видеоигры с парнями»

Брент Бернс рассказал, что кормит игроков «Каролины» мясом оленей со своего ранчо.

Он подает мясо животных со своего ранчо в Техасе, сам занимается разделыванием и обжаркой.

В гостях у защитника уже побывали , , Йеспери Котканиеми, и .

«У меня дома трое детей, мы готовим еду. Если ты молодой парень, который готовит для себя, возможно, ты еще не научился готовить, но я люблю это делать.

Это весело. Иногда на арене бывает не так много времени, чтобы пообщаться.

Моему сыну это нравится, он любит проводить время с ними, играть в видеоигры с парнями», – сказал Бернс.