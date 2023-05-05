Бернс кормит хоккеистов «Каролины» мясом оленей со своего ранчо: «Я люблю готовить, это весело. Моему сыну нравится играть в видеоигры с парнями»
Брент Бернс рассказал, что кормит игроков «Каролины» мясом оленей со своего ранчо.
Он подает мясо животных со своего ранчо в Техасе, сам занимается разделыванием и обжаркой.
В гостях у защитника уже побывали Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Йеспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников.
«У меня дома трое детей, мы готовим еду. Если ты молодой парень, который готовит для себя, возможно, ты еще не научился готовить, но я люблю это делать.
Это весело. Иногда на арене бывает не так много времени, чтобы пообщаться.
Моему сыну это нравится, он любит проводить время с ними, играть в видеоигры с парнями», – сказал Бернс.
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