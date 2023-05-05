Бернс кормит хоккеистов «Каролины» мясом оленей со своего ранчо: «Я люблю готовить, это весело. Моему сыну нравится играть в видеоигры с парнями»

Теги Каролина Брент Бернс НХЛ Теуво Терявяйнен Себастьян Ахо Андрей Свечников Йеспери Котканиеми Сет Джарвис Хоккей

Брент Бернс рассказал, что кормит игроков «Каролины» мясом оленей со своего ранчо.

Он подает мясо животных со своего ранчо в Техасе, сам занимается разделыванием и обжаркой.

В гостях у защитника уже побывали Сет ДжарвисСебастьян Ахо, Йеспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен и Андрей Свечников.

«У меня дома трое детей, мы готовим еду. Если ты молодой парень, который готовит для себя, возможно, ты еще не научился готовить, но я люблю это делать.

Это весело. Иногда на арене бывает не так много времени, чтобы пообщаться.

Моему сыну это нравится, он любит проводить время с ними, играть в видеоигры с парнями», – сказал Бернс

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5 комментариев

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SeRgE23
Настоящий батя в команде!
+28
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+27
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Jeff Lebowski
А как оленям-то весело!
+12
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37old
Прикольно посмотреть, как он сам без зубов мясо ест😂
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