Ламберт о судействе в матче с «Каролиной»: «Барзэл получил штраф за симуляцию, и я этого не понимаю. Удаления навредили нам»

Теги судьи Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Зак Паризе Брент Бернс НХЛ Лэйн Ламберт Мэтью Барзэл Джэйлен Чэтфилд Хоккей

Тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт выразил недовольство судейством в матче НХЛ с «Каролиной».

Команда из Нью-Йорка проиграла в четвертом матче серии (2:5, 1-3).

Ламберт высказался касательно удаления Зака Паризе за блокировку вратаря и штрафа Мэтью Барзэла за симуляцию.

«Что касается удаления Паризе, конечно, я думаю, что его толкнули. Чэтфилд толкнул его во вратаря. Иногда такое случается.

И потом мы оказываемся в меньшинстве «5 на 3». 

Когда у нас было большинство, когда то же самое произошло с Барзэлом и Бернсом, он получил штраф за симуляцию, и я этого не понимаю.

Я думаю, что удаления навредили нам», – сказал Ламберт.

Ошибка Романова добила «Айлендерс», Сорокин и Бобровский пропустили по 5 шайб. Две серии Востока близки к развязке

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8 комментариев

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Суворов Антон
У Айлендерс две проблемы:

Главная - мы не забиваем!

Второстепенная - предвзятое судейство.. Почему так происходит, я не понимаю! Но глушить команду они начинают с первых минут игры.. С самых первых минут удалениями, судейки рушат все схемы тренера Ламберта и убивают настрой команды на создание!

У нас осталось три мини_финала в которых нет права на ошибку!

Всё зависит только от настроя команды!

Разнесем мы эту Каролину..

В этом нет сомнения!

Айлендерс!
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Maxim Shumov
Что-то в этом ПО стало модно говорить о судействе
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Фанат Ференцвароша
Ответ Суворов Антон
Схемы то у Ламберта есть! В кармане пиджака он их носит) Мне кажется у него опыта просто нет.. Он всегда был вторым в НХЛ, помощником.. В отличии от того же Купера и Салливана, которые поэтапно поднимались в качестве главных тренеров с низших лиг.. То что Айлендерс не хуже Каролины - это очевидно.. В этой серии, важно кто первый забивает.. Я ещё вчера, после того как Каролина забила первой - написал, что нет у нас сегодня вариантов победить.. Как только Каролина забивает - они начинают играть в комфортных для себя условиях.. Только Айлендерс начинают нажимать, включаются судейки - и кого-то удаляют из нашей команды.. У нас три мини_финала, причём в каждом нужно будет забивать первыми! Выполнимо или нет, покажет только следующая игра..
Тем не менее понять не могу, как так можно плохо в большинстве играть и в позиционной атаке. Пеоек и Пулок то временами отлично играют на синей. Добсон тоже в атаку норм выходит. Но иногда деревянят и позицию не занимают. Тот же Хорват вообще бесполезен, и это не вина Хорвата, у него нет пространства даже. Мне кажется, с ними поработать можно даже лучше, чем Троц. Тренерской руки не хватает
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Суворов Антон
Ответ Фанат Ференцвароша
Айлы больше всех пострадали от судейства - факт
Возможно есть какая-то установка из кабинетов функционеров.. Посчитали, что две команды из Нью Йорка и одна из Джерси сильно много..

Потому что если Айлендерс проходят Каролину и попадают на Рейнджерс - это значит, что точно одна Нью Йорская команда будет в финале Конференции гарантированно..

С другой стороны медиа рынок Нью Йорка самый большой в мире..

Вобщем вопросов больше - чем ответов..
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