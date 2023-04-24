Ламберт о судействе в матче с «Каролиной»: «Барзэл получил штраф за симуляцию, и я этого не понимаю. Удаления навредили нам»

Тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт выразил недовольство судейством в матче НХЛ с «Каролиной».

Команда из Нью-Йорка проиграла в четвертом матче серии (2:5, 1-3).

Ламберт высказался касательно удаления за блокировку вратаря и штрафа за симуляцию.

«Что касается удаления Паризе, конечно, я думаю, что его толкнули. Чэтфилд толкнул его во вратаря. Иногда такое случается.

И потом мы оказываемся в меньшинстве «5 на 3».

Когда у нас было большинство, когда то же самое произошло с Барзэлом и , он получил штраф за симуляцию, и я этого не понимаю.

Я думаю, что удаления навредили нам», – сказал .

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