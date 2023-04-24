Ламберт о судействе в матче с «Каролиной»: «Барзэл получил штраф за симуляцию, и я этого не понимаю. Удаления навредили нам»
Тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт выразил недовольство судейством в матче НХЛ с «Каролиной».
Команда из Нью-Йорка проиграла в четвертом матче серии (2:5, 1-3).
Ламберт высказался касательно удаления Зака Паризе за блокировку вратаря и штрафа Мэтью Барзэла за симуляцию.
«Что касается удаления Паризе, конечно, я думаю, что его толкнули. Чэтфилд толкнул его во вратаря. Иногда такое случается.
И потом мы оказываемся в меньшинстве «5 на 3».
Когда у нас было большинство, когда то же самое произошло с Барзэлом и Бернсом, он получил штраф за симуляцию, и я этого не понимаю.
Я думаю, что удаления навредили нам», – сказал Ламберт.
Ошибка Романова добила «Айлендерс», Сорокин и Бобровский пропустили по 5 шайб. Две серии Востока близки к развязке
Главная - мы не забиваем!
Второстепенная - предвзятое судейство.. Почему так происходит, я не понимаю! Но глушить команду они начинают с первых минут игры.. С самых первых минут удалениями, судейки рушат все схемы тренера Ламберта и убивают настрой команды на создание!
У нас осталось три мини_финала в которых нет права на ошибку!
Всё зависит только от настроя команды!
Разнесем мы эту Каролину..
В этом нет сомнения!
Айлендерс!
Потому что если Айлендерс проходят Каролину и попадают на Рейнджерс - это значит, что точно одна Нью Йорская команда будет в финале Конференции гарантированно..
С другой стороны медиа рынок Нью Йорка самый большой в мире..
Вобщем вопросов больше - чем ответов..