«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» (6:1), забив 5 голов за 12 минут. «Кейнс» ведут 3-1 в серии

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Каролина» одержала волевую победу над «Нью-Джерси» (6:1), забросив 5 шайб за 12 минут.

К 18-й минуте «Харрикейнс» уступали 0:1, но Мартин Нечас успел сравнять счет до перерыва в 4-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

Во втором периоде «Каролина» в течение 12 минут забила пять безответных голов (три из них – за 4 минуты).

Таким образом, команда Рода Бринд’Амора повела в серии со счетом 3-1.

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2 комментария

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Владимир Кувшинов
Всё сказка закончилось!!
+4
0
+4
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Марсель Объелся
Господи я счастлив что мы вышли не на Игоряна, а на Витька и новичка. Против Шестеркина была бы засада полная, без этих травмированных напов из топ-6. А против Девилс 21 гол за 4 игры
+2
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