«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» (6:1), забив 5 голов за 12 минут. «Кейнс» ведут 3-1 в серии

«Каролина» одержала волевую победу над «Нью-Джерси» (6:1), забросив 5 шайб за 12 минут.

К 18-й минуте «Харрикейнс» уступали 0:1, но Мартин Нечас успел сравнять счет до перерыва в 4-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.

Во втором периоде « » в течение 12 минут забила пять безответных голов (три из них – за 4 минуты).

Таким образом, команда Рода Бринд’Амора повела в серии со счетом 3-1.