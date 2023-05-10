«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» (6:1), забив 5 голов за 12 минут. «Кейнс» ведут 3-1 в серии
«Каролина» одержала волевую победу над «Нью-Джерси» (6:1), забросив 5 шайб за 12 минут.
К 18-й минуте «Харрикейнс» уступали 0:1, но Мартин Нечас успел сравнять счет до перерыва в 4-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли.
Во втором периоде «Каролина» в течение 12 минут забила пять безответных голов (три из них – за 4 минуты).
Таким образом, команда Рода Бринд’Амора повела в серии со счетом 3-1.
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