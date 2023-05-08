Форвард «Нью-Джерси» Татар оштрафован на 5 тысяч долларов за отмашку клюшкой по спине Ахо

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли НХЛ Томаш Татар Себастьян Ахо Хоккей

НХЛ оштрафовала Томаша Татара на пять тысяч долларов.

Штраф игроку назначен за инцидент, произошедший в первом периоде третьего матча серии Кубка Стэнли между «Нью-Джерси» и «Каролиной» (8:4).

В этом эпизоде Татар нанес бросок по воротам Фредрика Андерсена, рядом с форвардом оказался нападающий «Харрикейнс» Себастьян Ахо, задевший спину Татара, после чего Томаш отмахнулся клюшкой по спине финского игрока.

Татар был удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

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