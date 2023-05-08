Форвард «Нью-Джерси» Татар оштрафован на 5 тысяч долларов за отмашку клюшкой по спине Ахо

НХЛ оштрафовала Томаша Татара на пять тысяч долларов.

Штраф игроку назначен за инцидент, произошедший в первом периоде третьего матча серии Кубка Стэнли между « » и «Каролиной» (8:4).

В этом эпизоде нанес бросок по воротам Фредрика Андерсена, рядом с форвардом оказался нападающий «Харрикейнс» , задевший спину Татара, после чего Томаш отмахнулся клюшкой по спине финского игрока.

Татар был удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.