Бринд’Амор о «Каролине» после 4:8 от «Нью-Джерси»: «Мы сыграли ужасно. Никогда не видел, чтобы мы так играли. Но отдаю должное сопернику»

Теги Нью-Джерси Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Род Бринд’Амор высказался о неудачной игре «Каролины» против «Нью-Джерси» (4:8).

«Харрикейнс» проиграли «Девилс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1). 

«Мы сыграли ужасно. Это мягко сказано. Не знаю, что тут еще можно добавить. Никогда не видел, чтобы мы так играли. 

Но я отдаю должное «Нью-Джерси». Они настроились на этот матч», – сказал главный тренер «Каролины». 

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4 комментария

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Lanzar
Надеюсь будет 7 игр. Шоу должно продолжаться)
+3
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ARAMIS777
Это было феерично.
Роду удачи в 4-м матче.
+1
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Пользователь заблокирован
Ничего хорошего не бывает после 48-часового матча - капитан каролины говорит правду 😅🏒
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Андрей Трубецкой
Вот это разгромы в плей оф, но я не за то чтобы все голы залетали в 1 периоде)))
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