Бринд’Амор о «Каролине» после 4:8 от «Нью-Джерси»: «Мы сыграли ужасно. Никогда не видел, чтобы мы так играли. Но отдаю должное сопернику»
Род Бринд’Амор высказался о неудачной игре «Каролины» против «Нью-Джерси» (4:8).
«Харрикейнс» проиграли «Девилс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1).
«Мы сыграли ужасно. Это мягко сказано. Не знаю, что тут еще можно добавить. Никогда не видел, чтобы мы так играли.
Но я отдаю должное «Нью-Джерси». Они настроились на этот матч», – сказал главный тренер «Каролины».
Роду удачи в 4-м матче.