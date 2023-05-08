Бринд’Амор о «Каролине» после 4:8 от «Нью-Джерси»: «Мы сыграли ужасно. Никогда не видел, чтобы мы так играли. Но отдаю должное сопернику»

Род Бринд’Амор высказался о неудачной игре «Каролины» против «Нью-Джерси» (4:8).

«Харрикейнс» проиграли «Девилс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2-1).

«Мы сыграли ужасно. Это мягко сказано. Не знаю, что тут еще можно добавить. Никогда не видел, чтобы мы так играли.

Но я отдаю должное « ». Они настроились на этот матч», – сказал главный тренер «Каролины».