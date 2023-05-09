Пайгин заработает 70 млн рублей за следующие 2 сезона в «Авангарде» (Артур Хайруллин)

Зият Пайгин заработает 70 миллионов рублей за 2 предстоящих сезона в «Авангарде».

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Зарплата защитника « » в двух предстоящих сезонах – 35 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

Срок соглашения игрока с омским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В минувшем сезоне Пайгин провел 54 игры в регулярном чемпионате и набрал 8 (4+4) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ в его активе 14 матчей и 4 (2+2) очка.