Ротенберг о Красноярске: «Лучший мемориал Победы, где мы были. В Германии, Дании нет возможности построить мемориал, где есть Вечный огонь»

Роман Ротенберг отметил атмосферу на матче против сборной Беларуси в Красноярске.

Сегодня, 9 мая, в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене – такая поддержка, в такой день играем. Мы были обязаны победить сегодня, хорошо настроились, физически восстановились.

Слава богу, нам дали возможность выспаться, не как в Казахстане. Это нас закалило. Надо уметь даже без восстановления. Сейчас у нас будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре. Сыграли друг за друга. Были отвага, смекалка, все было. Есть над чем работать.

– Вчера вы были на мемориале в Красноярске. Можно ли сравнить эти эмоции с теми, что были у вас во время посещения мемориалов в Кельне, Копенгагене и т.д?

– Да, это правильный вопрос. Мы это обсуждали с командой. Многие ребята не были на мемориалах Победы, потому что у нас молодая команда. Это лучший мемориал, где мы были.

В Германии, Дании нет такой возможности построить мемориал, где есть Вечный огонь. Здесь было лучшее посещение подобного мемориала. Мы пешком прогулялись по Красноярску, пообщались с народом. Это повлияло на сегодняшний настрой, – сказал главный тренер «России 25» .