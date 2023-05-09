Ротенберг о Красноярске: «Лучший мемориал Победы, где мы были. В Германии, Дании нет возможности построить мемориал, где есть Вечный огонь»
Роман Ротенберг отметил атмосферу на матче против сборной Беларуси в Красноярске.
Сегодня, 9 мая, в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).
– Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене – такая поддержка, в такой день играем. Мы были обязаны победить сегодня, хорошо настроились, физически восстановились.
Слава богу, нам дали возможность выспаться, не как в Казахстане. Это нас закалило. Надо уметь даже без восстановления. Сейчас у нас будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре. Сыграли друг за друга. Были отвага, смекалка, все было. Есть над чем работать.
– Вчера вы были на мемориале в Красноярске. Можно ли сравнить эти эмоции с теми, что были у вас во время посещения мемориалов в Кельне, Копенгагене и т.д?
– Да, это правильный вопрос. Мы это обсуждали с командой. Многие ребята не были на мемориалах Победы, потому что у нас молодая команда. Это лучший мемориал, где мы были.
В Германии, Дании нет такой возможности построить мемориал, где есть Вечный огонь. Здесь было лучшее посещение подобного мемориала. Мы пешком прогулялись по Красноярску, пообщались с народом. Это повлияло на сегодняшний настрой, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.
Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
Конечно в нищей Европе нет возможностей памятники возводить...они все деньги ...тратят на живущих....
Хитро
"Наша память идёт по лесной партизанской тропе
Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе
Боль тех давних годин в каждом сердце живёт и поныне
В каждой нашей семье с нами малые дети Хатыни
Молодость моя Белоруссия
Песня партизан сосны да туман
Песня партизан алая заря Молодость моя... "
Роману в Европе всё ближе видится.
А я в молодости в Карельских лесах отпуск проводила с друзьями. И там ещё в конце 90-х годов сохранились блиндажей развалины от Финской войны 1939 года. А ему о Германии забота.......
С праздником великой Победы над Германией всех наших людей и пожелание: Мира, Здоровья, Добра - вам люди!
Норильск в особенности и Красноярск в гораздо меньшей степени хуже по экологии