Ротенберг о Красноярске: «Лучший мемориал Победы, где мы были. В Германии, Дании нет возможности построить мемориал, где есть Вечный огонь»

Теги болельщики Сборная Беларуси по хоккею Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг отметил атмосферу на матче против сборной Беларуси в Красноярске.

Сегодня, 9 мая, в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене – такая поддержка, в такой день играем. Мы были обязаны победить сегодня, хорошо настроились, физически восстановились.

Слава богу, нам дали возможность выспаться, не как в Казахстане. Это нас закалило. Надо уметь даже без восстановления. Сейчас у нас будет возможность восстановиться и подготовиться к следующей игре. Сыграли друг за друга. Были отвага, смекалка, все было. Есть над чем работать.

– Вчера вы были на мемориале в Красноярске. Можно ли сравнить эти эмоции с теми, что были у вас во время посещения мемориалов в Кельне, Копенгагене и т.д?

– Да, это правильный вопрос. Мы это обсуждали с командой. Многие ребята не были на мемориалах Победы, потому что у нас молодая команда. Это лучший мемориал, где мы были.

В Германии, Дании нет такой возможности построить мемориал, где есть Вечный огонь. Здесь было лучшее посещение подобного мемориала. Мы пешком прогулялись по Красноярску, пообщались с народом. Это повлияло на сегодняшний настрой, – сказал главный тренер «России 25» Ротенберг.

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23 комментария

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HockeyMan
Получается, если мы были обязаны победить на 9 мая, то в такой день Белорусы обязаны были проиграть?
Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
+17
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+17
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андрэ
Вызываю пояснительную бригаду - причем тут Кельн и Копенгаген???
+10
0
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Дмитрий
В Красноярске атмосфера самая фантастическая. В ней вся таблица Менделеева👍🏻
+10
-4
+6
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kaplanido
Дичь порет. В Берлине огромный мемориал с вечным огнем в Трептов парке. И второй вечный огонь в городе есть
+5
0
+5
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Ковид 07.10.52
В Германии, Дании нет такой возможности построить мемориал..
Конечно в нищей Европе нет возможностей памятники возводить...они все деньги ...тратят на живущих....
+5
0
+5
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Atsuktuvas
Ответ HockeyMan
Получается, если мы были обязаны победить на 9 мая, то в такой день Белорусы обязаны были проиграть? Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
Тяжела судьба у младших братьев в дружной советской семье.
+5
-1
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Rialto 82
Ответ Дмитрий
В Красноярске атмосфера самая фантастическая. В ней вся таблица Менделеева👍🏻
Это вы ещё в Норильске не были!
+3
0
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nik nik
Ответ HockeyMan
Получается, если мы были обязаны победить на 9 мая, то в такой день Белорусы обязаны были проиграть? Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
Та он лично Берлин брал)
+4
-1
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Кеша
Ответ HockeyMan
Получается, если мы были обязаны победить на 9 мая, то в такой день Белорусы обязаны были проиграть? Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
У него винегрет в голове. Это же понятно . В Беларуси погиб каждый четвертый. Сотни сожженых деревень. Был в Хатыни 4 раза . Сейчас уже внуков вожу . И каждый раз под сильнейшим впечатлением.
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ HockeyMan
Получается, если мы были обязаны победить на 9 мая, то в такой день Белорусы обязаны были проиграть? Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
После моего сообщения, автор сразу же переименовал заголовок 😂
Хитро
+1
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Antoniom
В Вене (столице Австрии), кстати, очень крутой мемориал советскому войну-победителю.
+2
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Поговорим о разном
Роман молод. Он не слышал песню из моей молодости в исполнении замечательного ВИА нашей братской республики, а теперь страны:
"Наша память идёт по лесной партизанской тропе
Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе
Боль тех давних годин в каждом сердце живёт и поныне
В каждой нашей семье с нами малые дети Хатыни
Молодость моя Белоруссия
Песня партизан сосны да туман
Песня партизан алая заря Молодость моя... "
Роману в Европе всё ближе видится.
А я в молодости в Карельских лесах отпуск проводила с друзьями. И там ещё в конце 90-х годов сохранились блиндажей развалины от Финской войны 1939 года. А ему о Германии забота.......
С праздником великой Победы над Германией всех наших людей и пожелание: Мира, Здоровья, Добра - вам люди!
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гилберт
Ответ nik nik
Та он лично Берлин брал)
В раздеаалке перед игрой, помню под Курском стояли...
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гилберт
Ответ HockeyMan
Получается, если мы были обязаны победить на 9 мая, то в такой день Белорусы обязаны были проиграть? Очень странная логика. Разве мы не в одной упряжке были в 45 году?
А ты не путай его личную упряжку с государственной.
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гилберт
Ответ Rialto 82
Это вы ещё в Норильске не были!
Так это тоже Красноярск.
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Bogdan
Ответ Atsuktuvas
А Магнитогорск нее ?...
был и в Норильске, и в красноярске, сам с Магнитки.
Норильск в особенности и Красноярск в гораздо меньшей степени хуже по экологии
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Rialto 82
Ответ Atsuktuvas
А Магнитогорск нее ?...
Не, был и в Магнитогорске и Красноярске - после Норильска дышится чудесно)
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Atsuktuvas
Ответ Rialto 82
Не, был и в Магнитогорске и Красноярске - после Норильска дышится чудесно)
Прямо в экотур захотелось... ))
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