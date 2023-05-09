Глотов о Красноярске: «Дай бог, если здесь будет команда КХЛ. С радостью приеду»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Сокол Красноярск Матч ТВ Василий Глотов сборная России U25 Хоккей

Василий Глотов сообщил, что с радостью приедет в Красноярск, если там появится клуб КХЛ.

Сегодня, 9 мая, в Красноярске в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной» «Россия 25» обыграла Беларусь (5:1).

– Какой-то разбор полетов после поражения в Астане был?

– Да, поговорили, посмотрели ошибки, разобрали моменты. Плюс просто с ребятами поговорили. Да, тяжелое турне, тяжелые условия, но у Беларуси они такие же. Поэтому надо выходить и играть на победу, а не искать отговорки.

– Вы играете за команду «Россия 25». Влияет ли на вас эта приставка «25»?

– Если честно, уже так давно это турне идет – еще с Новогорска. Уже не обращаю внимания.

– То есть для вас это все равно свитер сборной России?

– Конечно! Это честь, привилегия и гордость.

– Как вам атмосфера с учетом того, что играли в праздничный день?

– Супер вообще! Все шикарно! Всем хочу сказать большое спасибо! Все очень понравилось, надеюсь, приедем еще.

Дай бог, если здесь будет команда КХЛ. Только с радостью приеду сюда.

– Согласны, что сборная «России 25» должна ездить именно по таким городам, как Красноярск, Тула, потому что большие города пресыщены хоккеем?

– Да, я согласен. Был бы рад, если бы приехали в мой родной Барнаул. Это огромный плюс. Мы были в Челябинске, там есть команда КХЛ, но все равно люди очень активно болели, были рады видеть сборную. Нам удалось им устроить отличный праздник, – сказал форвард «России 25» и СКА Глотов.

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3 комментария

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Deathspell Omega
Согласны, что сборная «России 25» должна ездить именно по таким городам, как Красноярск, Тула, потому что большие города пресыщены хоккеем?
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Большие города пресыщены хоккеем?
Красноярск, вообщет, 7--й город в России по населению.
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TOEWS
Такое чувство , что они приехали не во вторую столицу Сибири , а в какую то деревню:) Крупнее Красноярска только Москва , Санкт-Петербург , Новосибирск , Екатеринбург .
С подключением :)))
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Демид Котов
Это ж сколько денег тогда наворуют пока будут клуб открывать..
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