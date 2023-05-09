Рэймонд, Петерссон, Ларс Юханссон и 18-летний Лео Карлссон вошли в состав Швеции на ЧМ-2023

Теги Вашингтон Детройт Миннесота Анахайм Аризона Сборная Швеции по хоккею Берн ХВ-71 Тимро Фрелунда Лександ Федерация хоккея Швеции ЧМ по хоккею Серветт Фэрьестад Регле Андре Петерссон Фрибур АИК Шеллефтео Якоб Сильверберг Патрик Немет Оскар Линдберг Векше Якоб де ла Роз Эребру Лукас Бенгтссон Кристиан Фолин Деннис Эверберг Маркус Серенсен Карл Грундстрем Александер Нюландер Антон Линдхольм Хенрик Теммернес Ларс Юханссон Пер Линдхольм Фабиан Зеттерлунд Юнатан Берггрен Йеспер Валльстедт Йоэль Перссон Линус Юханссон Расмус Сандин Лукас Рэймонд Джонатан Пудас Лео Карлссон Хоккей

Сборная Швеции объявила состав на ЧМ по хоккею.

Вратари: Йеспер Валльстедт («Миннесота»), Ларс ЮханссонФрелунда»), Якоб Юханссон («Тимро»).

Защитники: Кристиан Фолин («Фрелунда»), Хенрик Теммернес («Серветт»), Патрик Немет («Аризона»), Лукас Бенгтссон («Векше»), Расмус Сандин («Вашингтон»), Антон Линдхольм («Лександ»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»), Йоэль Перссон («Векше»).

Нападающие: Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Регле»), Маркус Серенсен («Фрибур»), Андре Петерссон («ХВ-71»), Лео Карлссон («Эребру»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Оскар Линдберг («Берн»), Якоб Сильверберг («Анахайм»), Юнатан Берггрен («Детройт»), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»), Линус Юханссон («Фэрьестад»), Карл Грундстрем («Лос-Анджелес»), Якоб де ла Роз («Фрибур»), Александер Нюландер («Питтсбург»). 

ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии 12-28 мая.

18-летний Лео Карлссон считается претендентом на попадание в топ-5 драфта НХЛ-2023.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимири Йолкиннен
Нет Петерссона, Далина, Линдхольма, Раккеля. это те, кого вспомнил быстро из тех, кто в ПО не попал.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Похоже, в эпоху Тардифа, еще ниже будет уровень чемпионатов мира , чем при Фазеле.Помнится, Фазель пришел к власти в 1994 году. И в те времена, только вдумайтесь , на чемпионатах мира играли Кария, Сакик, Шенахен, Рекки,Робитайл, Игинла, Форсберг, Сундин
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Ооо,шведы тоже что то не очень хотят..А когда хотят,не могут..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимири Йолкиннен
Ответ Белый офицер
Кемпе и Арвидссон с ЛАК еще. Тех самых Уллмарка или Маркстрема нет. Даже Адама Боквиста с Колумбуса выманить не сумели, не говоря уже о том самом Эрике Карлссоне. Почти все с Европы плюс пара ролевиков с НХЛ.
ну Реймонд не ролевик)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Белый офицер
И шведы шлак привезли. Только в финнов нормальный состав как для чм. Остальные фиг положили
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Шведы как европейские североамериканцы. Потенциально каждый год могут кучу звезд привезти из НХЛ , на деле же считанные единицы из скромных работяг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Некит Нестеров
Что то у Шведов тоже состав грустный, всего парочку человек которые выделяются. У остальных топ сборных кроме Финов тоже составы очень слабые.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Слабенько.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ Cube Litening C:68X
Ооо,шведы тоже что то не очень хотят..А когда хотят,не могут..
В 2017 и 2018 хотели , привезли Лундквиста , Нюландера другого , Форсберга и Ракелля из хищников, Хорнквиста, Хедмана,Экхольма и смогли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ Cube Litening C:68X
Да уж,по буллитам два финала затащили кое как,один из них против грозных швейцарцев..Попади Киллорн в ворота в овертайме в финале 2017,было бы у Канады три золота подряд.. Мне вот больше прошлогодний пролёт в 1/4 запомнился,с тем же Нюландером.. Ещё 0:6 в 1/4 в 2016 в Москве..Шведы вечные лузеры..😁
А какая разница, по буллитам, или нет ? Кое как или с разгромом. Что то в Квебеке 2008 Россия тоже кое как в финале , но разве победа от этого для России менее ценна ?Попади Киллорн , не попади Киллорн . Это всегда можно так сказать хоть про кого. Не выкини через борт случайно Нэш в овертайме шайбу в Квебеке, неизвестно , была бы потом знаковая победа России, о которой любят вспоминать всегда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ Cube Litening C:68X
Да уж,по буллитам два финала затащили кое как,один из них против грозных швейцарцев..Попади Киллорн в ворота в овертайме в финале 2017,было бы у Канады три золота подряд.. Мне вот больше прошлогодний пролёт в 1/4 запомнился,с тем же Нюландером.. Ещё 0:6 в 1/4 в 2016 в Москве..Шведы вечные лузеры..😁
Кое как и немцев кое кто в Пхенчхане победил по воле просто счастливейшего случая , отыгравшись в конце в меньшинстве. И что ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ PolarBear
Похоже, в эпоху Тардифа, еще ниже будет уровень чемпионатов мира , чем при Фазеле.Помнится, Фазель пришел к власти в 1994 году. И в те времена, только вдумайтесь , на чемпионатах мира играли Кария, Сакик, Шенахен, Рекки,Робитайл, Игинла, Форсберг, Сундин
Кария и на ОИ пылил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий