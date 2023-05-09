Рэймонд, Петерссон, Ларс Юханссон и 18-летний Лео Карлссон вошли в состав Швеции на ЧМ-2023
Сборная Швеции объявила состав на ЧМ по хоккею.
Вратари: Йеспер Валльстедт («Миннесота»), Ларс Юханссон («Фрелунда»), Якоб Юханссон («Тимро»).
Защитники: Кристиан Фолин («Фрелунда»), Хенрик Теммернес («Серветт»), Патрик Немет («Аризона»), Лукас Бенгтссон («Векше»), Расмус Сандин («Вашингтон»), Антон Линдхольм («Лександ»), Джонатан Пудас («Шеллефтео»), Йоэль Перссон («Векше»).
Нападающие: Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Регле»), Маркус Серенсен («Фрибур»), Андре Петерссон («ХВ-71»), Лео Карлссон («Эребру»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Оскар Линдберг («Берн»), Якоб Сильверберг («Анахайм»), Юнатан Берггрен («Детройт»), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»), Линус Юханссон («Фэрьестад»), Карл Грундстрем («Лос-Анджелес»), Якоб де ла Роз («Фрибур»), Александер Нюландер («Питтсбург»).
ЧМ-2023 состоится в Латвии и Финляндии 12-28 мая.
18-летний Лео Карлссон считается претендентом на попадание в топ-5 драфта НХЛ-2023.
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