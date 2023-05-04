Шведского игрока НХЛ арестовали за вождение в нетрезвом виде в Стокгольме. Он признал вину и был оштрафован (Expressen)

Шведский игрок НХЛ был арестован за вождение в нетрезвом виде в Стокгольме.

Как сообщает Expressen, хоккеист признал вину и получил наказание в виде штрафа.

По данным издания, в апреле автомобиль со шведским игроком НХЛ был остановлен полицией на одной из улиц Стокгольма.

Хоккеист сдал дыхательный тест, который показал 0,34 миллиграмма алкоголя на литр, что соответствует 0,6-0,8 промилле. Допустимая норма в Швеции составляет 0,2 промилле.

Сообщается, что клуб и агент игрока пока не хотят давать комментариев.