Шведского игрока НХЛ арестовали за вождение в нетрезвом виде в Стокгольме. Он признал вину и был оштрафован (Expressen)

Теги происшествия Сборная Швеции по хоккею НХЛ алкоголь и спорт Хоккей

Шведский игрок НХЛ был арестован за вождение в нетрезвом виде в Стокгольме.

Как сообщает Expressen, хоккеист признал вину и получил наказание в виде штрафа.

По данным издания, в апреле автомобиль со шведским игроком НХЛ был остановлен полицией на одной из улиц Стокгольма.

Хоккеист сдал дыхательный тест, который показал 0,34 миллиграмма алкоголя на литр, что соответствует 0,6-0,8 промилле. Допустимая норма в Швеции составляет 0,2 промилле.

Сообщается, что клуб и агент игрока пока не хотят давать комментариев.

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40 комментариев

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Юрий Богданов
Ответ Asdfh
Гусев?
Гусевсон
+40
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Игорь Игорев
Коля вялый решил взбодриться
+34
-3
+31
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Under
Ответ chto s licom?
Витя хедман
это когда он успел в апреле в Стокгольм сгонять?
+9
-1
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Игорь Игорев
Ответ Under
это когда он успел в апреле в Стокгольм сгонять?
На Пасху
+8
-1
+7
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Dima91Caps
Юху-мешка сота продлила буквально на днях, был повод отпраздновать
+7
-2
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Radik_2.0
Ответ chto s licom?
ни в коем случае, это лично Путин сделал
по сообщениям от источников,близких к шведской полиции, некий Владимир напоил и усадил за руль игрока национальной хоккейной лиги, подробности в следующем выпуске
+7
-3
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Gord Lane
Два года назад, товарищ Ахо из Айлендерс уже попадал в Швеции за вождение в нетрезвом виде. Верим в него и в этот раз!)
+4
0
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Booligan
Ответ Ованес Оганян
Гугл в помощь, слоупок
без оскорблений никак? Нашёл не выходя с этого сайта. Всего лишь бета версия настоящего Себастьяна Ахо
+3
0
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chto s licom?
Ответ RomvB
А разве такое возможно в прогрессивной толерастной законопослушной идеально-моральной Европе ???
ни в коем случае, это лично Путин сделал
+10
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Фёдор Кузнецов
Ответ Юрий Богданов
Гусевсон
Густавссон!
+3
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хОКкейный батя
Ответ Игорь Игорев
Коля вялый решил взбодриться
Самоутвердиться
+3
-1
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*MVP*
Ответ Booligan
кто это?
ты плохо читать умеешь? там же все написано в комменте
+3
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Дмитрий Дашковский
Очень нужная информация
+2
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Under
Ответ Игорь Игорев
На Пасху
с Оттавой клон играл на Пасху?
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Splin
Права не отберают? вот же халява
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*MVP*
Ответ Booligan
я не знаю такого игрока
ну гугл в помощь)
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serg215
Ответ Misson
А что тут криминального вы нашли? Полиция в рамках закона остановила и проверила водителя. Он законопослушно остановился и прошел тест. Тест показал некоторое превышение уровня содержания алкоголя в крови. был составлен протокол о нарушении, а водитель доставлен в участок. Водитель признал свою вину и заплатил полагающийся по закону штраф. Всё в рамках установленных норм и процедур. Выпивший водитель не лез на полицейского "да ты, мусор, знаешь кто я!" или не совал ему в карман взятку "брат, давай без протокола разбежимся, ну выпил, с кем не бывает". И закон у них разрешает водить с незначительной долей опьянения (одна кружка пива или один бокал вина как раз и покажут меньше 0,2 промилле).
Присутствовали при задержании? Протокол составляли?😂
+1
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siralexf
Ландескуг огорчился после кракенов и решил прибухнуть маленько
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Сергей Жарковский
Шведский ДПС не дремлет.
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Misson
Ответ RomvB
А разве такое возможно в прогрессивной толерастной законопослушной идеально-моральной Европе ???
А что тут криминального вы нашли? Полиция в рамках закона остановила и проверила водителя. Он законопослушно остановился и прошел тест. Тест показал некоторое превышение уровня содержания алкоголя в крови. был составлен протокол о нарушении, а водитель доставлен в участок. Водитель признал свою вину и заплатил полагающийся по закону штраф. Всё в рамках установленных норм и процедур. Выпивший водитель не лез на полицейского "да ты, мусор, знаешь кто я!" или не совал ему в карман взятку "брат, давай без протокола разбежимся, ну выпил, с кем не бывает". И закон у них разрешает водить с незначительной долей опьянения (одна кружка пива или один бокал вина как раз и покажут меньше 0,2 промилле).
+2
-2
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chto s licom?
Ответ Maxim Shumov
На телевизор молишься?))
конечно
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vitluha73@gmail.com
это Ибрагимович в хоккейной форме ехал
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Russ Ivan
Ответ jonnysilverhand01
Ну да, это тебе не Россия, где в прошлом году Депутат заксобрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин застрелил 30-летнего жителя посёлка Озерновский. Не имея разрешения на охоту, депутат отправился на свалку с оружием и, как ему показалось, выстрелил в медведя, однако убит был местный житель … позже, Игорь Редькин осуждён условно за причинение смерти по неосторожности и незаконную охоту сроком на 9 месяцев … нормально да Ваня ? Условка за убийство, это тебе не Швеция со своей коррупцией
Позорище!!! Но увы, коррупция есть везде, особенно когда у людей есть деньги и связи...
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Rialto 82
Ответ Jeff Lebowski
"После 1 промилле жизнь только начинается",- прокомментировал новость игрок.
У тебя видимо также) живёшь в окружении негров, геев, трансгендеров которые тебя постоянно унижают, дома только и остаётся надираться до безпамятства.
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serg215
Ответ jonnysilverhand01
Видимо на радостях пьёт, ведь он смотрит суперсерию «России 25», и понимает, что до такого уровня и системы, как у Ротенберга, им в НХЛ и сборной никогда не добраться …
Мдя… Как-то с юмором не очень у вас… Петросян, перелогинься.
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