Кэссиди о травме Броссуа: «В сезоне у «Вегаса» много чего было с вратарями. Постараемся играть так же, как и всегда, кто бы ни был в воротах»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Джонатан Куик Робин Ленер Вегас Лоран Броссуа Брюс Кэссиди Эдин Хилл Логан Томпсон Хоккей

Брюс Кэссиди высказался о ситуации с вратарями в «Вегасе» после победы над «Эдмонтоном».

«Голден Найтс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 2-1).

В первом периоде травму получил вратарь «рыцарей» Лоран Броссуа, сделавший 3 сэйва после 4 бросков. После игры клуб не дал какой-либо новой информации о его состоянии. 

Эдин Хилл вышел на замену, отразил все 24 броска по своим воротам и одержал первую победу в плей-офф в своем втором матче. Его сменщиком стал Джонатан Куик

Хилл дебютировал в плей-офф в прошлом матче серии, заменив пропустившего 5 шайб Броссуа после двух периодов.

«Оглядываясь назад, здорово, что он сыграл в прошлом матче и почувствовал вкус хоккея в плей-офф. Тогда была не лучшая ситуация, но сегодня вечером ему это помогло. 

В этом сезоне у нас много чего было с вратарями. Постараемся играть так же, как и всегда, кто бы ни был в воротах. Сегодня вечером мы это показали», – сказал главный тренер «Вегаса». 

Отметим, что основной вратарь команды в прошлом сезоне Робин Ленер полностью пропускает нынешний сезон из-за операции на бедре.

Сыгравший 37 матчей в регулярном чемпионате Логан Томпсон не выходит на лед с марта из-за травмы нижней части тела. 

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5 комментариев

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Демид Котов
Как мы видим, Эдмонтону не помогает даже травма вратаря Вегаса..
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Red Wings the best
Прямо беда у Вегаса с вратарями.
Броссуа здоровья.
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LOsP06GH
Ответ Джон Мщузавсех
ГЛавное, чтоб чумазых убрали. А так да, с вратарем могут и замахнуться. Самсонов, думаю, будет свободен.
Не думаю что следующий Генмен Торонто не предложит Илье достойный контракт. Сезон он отыграл стабильно, в плове сыграл более чем достойно!
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Джон Мщузавсех
Ответ LOsP06GH
Не думаю что следующий Генмен Торонто не предложит Илье достойный контракт. Сезон он отыграл стабильно, в плове сыграл более чем достойно!
Он нса? И какие шансы у тарантасов хотя бы повторить при их налогах? Им надо хотя бы до финала дойти, чтобы его соблазнить, потому что через месяц будет очередь из таких же. Достаточно глянуть на ростеры текущих второраундников.
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