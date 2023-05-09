Кэссиди о травме Броссуа: «В сезоне у «Вегаса» много чего было с вратарями. Постараемся играть так же, как и всегда, кто бы ни был в воротах»

Брюс Кэссиди высказался о ситуации с вратарями в «Вегасе» после победы над «Эдмонтоном».

«Голден Найтс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 2-1).

В первом периоде травму получил вратарь «рыцарей» , сделавший 3 сэйва после 4 бросков. После игры клуб не дал какой-либо новой информации о его состоянии.

вышел на замену, отразил все 24 броска по своим воротам и одержал первую победу в плей-офф в своем втором матче. Его сменщиком стал .

Хилл дебютировал в плей-офф в прошлом матче серии, заменив пропустившего 5 шайб Броссуа после двух периодов.

«Оглядываясь назад, здорово, что он сыграл в прошлом матче и почувствовал вкус хоккея в плей-офф. Тогда была не лучшая ситуация, но сегодня вечером ему это помогло.

В этом сезоне у нас много чего было с вратарями. Постараемся играть так же, как и всегда, кто бы ни был в воротах. Сегодня вечером мы это показали», – сказал главный тренер « ».

Отметим, что основной вратарь команды в прошлом сезоне полностью пропускает нынешний сезон из-за операции на бедре.

Сыгравший 37 матчей в регулярном чемпионате Логан Томпсон не выходит на лед с марта из-за травмы нижней части тела.