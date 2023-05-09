Вратарь «Вегаса» Броссуа получил травму в 3-м матче с «Эдмонтоном». Заменивший его Хилл отразил все 24 броска

Вратарь «Вегаса» Лоран Броссуа получил травму в 3-м матче с «Эдмонтоном».

Голкипер «Голден Найтс» покинул лед в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:1, 2-1).

получил повреждение во время атаки канадского клуба. Он отразил бросок Коннора Макдэвида и перемещался во вратарской площади, чтобы помешать добиванию.

В итоге вратарь покинул лед с помощью партнеров и не опирался на левую ногу. Он успел отразить 3 броска из 4.

Вышедший на замену не пропустил ни одной шайбы, отразив все 24 броска. Он одержал первую в карьере победу в плей-офф в своем 2-м матче.

занял место второго вратаря. Логан Томпсон не играет с 23 марта из-за травмы нижней части тела.