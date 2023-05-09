Вратарь «Вегаса» Броссуа получил травму в 3-м матче с «Эдмонтоном». Заменивший его Хилл отразил все 24 броска

Теги травмы НХЛ Джонатан Куик Вегас Лоран Броссуа Эдин Хилл Логан Томпсон Хоккей

Вратарь «Вегаса» Лоран Броссуа получил травму в 3-м матче с «Эдмонтоном».

Голкипер «Голден Найтс» покинул лед в первом периоде третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (5:1, 2-1). 

Броссуа получил повреждение во время атаки канадского клуба. Он отразил бросок Коннора Макдэвида и перемещался во вратарской площади, чтобы помешать добиванию.

В итоге вратарь покинул лед с помощью партнеров и не опирался на левую ногу. Он успел отразить 3 броска из 4.

Вышедший на замену Эдин Хилл не пропустил ни одной шайбы, отразив все 24 броска. Он одержал первую в карьере победу в плей-офф в своем 2-м матче. 

Джонатан Куик занял место второго вратаря. Логан Томпсон не играет с 23 марта из-за травмы нижней части тела. 

6 комментариев

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Fullhouse
Ответ Андрей Трубецкой
Почему не дают шанс куику? Топовый кипер же был
Ключевое слово "был"
+4
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Garikus89
Ответ Андрей Трубецкой
Бобр в регулярке тоже не блистал, а в плове вспомнил старую добрую тащерскую игру
Так бобу и не 37 лет)
+2
0
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Андрей Трубецкой
Почему не дают шанс куику? Топовый кипер же был
+1
0
+1
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Андрей Трубецкой
Ответ Fullhouse
Ключевое слово "был"
Бобр в регулярке тоже не блистал, а в плове вспомнил старую добрую тащерскую игру
+2
-1
+1
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ARAMIS777
Скорейшего выздоровления и восстановления Лорану.
0
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