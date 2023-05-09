Генменеджер «Чикаго» о 1-м выборе на драфте: «Я ошеломлен. Очень рад за город и болельщиков. Монументальная вещь, но это лишь один этап построения команды»

Генменеджер «Чикаго» высказался о выигрыше драфт-лотереи и получении общего 1-го выбора.

«Блэкхокс» выиграли лотерею, имея 11,5% шансов на успех.

«Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сходили с ума, когда переворачивал карточку. Я немного потерял дар речи, но очень, очень рад.

Общий первый выбор – это всегда монументальная вещь. Ты можешь выбрать элитного таланта, поэтому это чрезвычайно интересно.

Я очень рад за наших болельщиков, город и клуб, но так или иначе это лишь один этап. Один этап построения будущей команды. Мы взволнованы, это замечательный день», – сказал Кайл Дэвидсон.

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард .

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле.