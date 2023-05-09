Генменеджер «Чикаго» о 1-м выборе на драфте: «Я ошеломлен. Очень рад за город и болельщиков. Монументальная вещь, но это лишь один этап построения команды»
Генменеджер «Чикаго» высказался о выигрыше драфт-лотереи и получении общего 1-го выбора.
«Блэкхокс» выиграли лотерею, имея 11,5% шансов на успех.
«Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сходили с ума, когда Билл Дэйли переворачивал карточку. Я немного потерял дар речи, но очень, очень рад.
Общий первый выбор – это всегда монументальная вещь. Ты можешь выбрать элитного таланта, поэтому это чрезвычайно интересно.
Я очень рад за наших болельщиков, город и клуб, но так или иначе это лишь один этап. Один этап построения будущей команды. Мы взволнованы, это замечательный день», – сказал Кайл Дэвидсон.
Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард.
В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.
Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.
Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле.
Зато многолетние танкеры типа Коламбуса, Аризоны, Сан Хосе и Анахайма глотают пыль. Ну ничего, будет драфт со вторым Наилькой Якуповым, вот там и заберет Аризона «свое счастье»))
Это теория заговора сломалась тащите новую:)
Они бились с Пингвинами, когда им было уже ничего не нужно!
Победили Пингвинов и не пустили их в плей-офф..
Проиграй же они Пингвинам ту игру - неизвестно бы как всё развернулось для Чикаго на драфте..
Что получил Чикаго за проявленный профессионализм в игре с Пингвинами?
1) Благодарность от Айлендерс и Флоридской Кошатни!
2) Первый номер драфта!
Карма в действии!
ГМ прям потерял дар речи 😄😄😄 у меня аж живот болит от смеха. Хорошая речь 💬 для болел и прессы 👌 А на деле : холодный, циничный, прогнозируемый расчёт и все реально для бабла собирания. Клубу большой 6 нужна хорошая франшиза , которая будет приносить тупо прибыль.
Как бы драфт так устроен,что Колорадо или Тампа ему не светили да и будь вместо Чикаго - Фила, к примеру, - чем она лучше?
Просто забавное совпадение, ну и обидно за Анахайм и Коламбус.
А так, повезло Чикаго, с этим и поздравляю)