Генменеджер «Чикаго» о 1-м выборе на драфте: «Я ошеломлен. Очень рад за город и болельщиков. Монументальная вещь, но это лишь один этап построения команды»

Теги Чикаго Билл Дэйли НХЛ драфт НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Генменеджер «Чикаго» высказался о выигрыше драфт-лотереи и получении общего 1-го выбора.

«Блэкхокс» выиграли лотерею, имея 11,5% шансов на успех. 

«Я ошеломлен. Очень рад за город и клуб. Наши сотрудники сходили с ума, когда Билл Дэйли переворачивал карточку. Я немного потерял дар речи, но очень, очень рад. 

Общий первый выбор – это всегда монументальная вещь. Ты можешь выбрать элитного таланта, поэтому это чрезвычайно интересно.

Я очень рад за наших болельщиков, город и клуб, но так или иначе это лишь один этап. Один этап построения будущей команды. Мы взволнованы, это замечательный день», – сказал Кайл Дэвидсон. 

Главным фаворитом драфта НХЛ-2023 является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард

В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром WHL с 143 (71+72) очками в 57 играх за «Реджайну». В 7 матчах плей-офф он добавил еще 20 (10+10) баллов.

Также выиграл МЧМ со сборной Канады, став лучшим бомбардиром турнира – 23 (9+14) очка в 7 играх.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Нэшвилле. 

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24 комментария

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Stewee
Ну слишком подозрительно все это выглядит. Чикаго разок решил танкануть сезон и сразу забирают некствана. И как удобно, что предыдущие лидеры ушли из команды только что)
Зато многолетние танкеры типа Коламбуса, Аризоны, Сан Хосе и Анахайма глотают пыль. Ну ничего, будет драфт со вторым Наилькой Якуповым, вот там и заберет Аризона «свое счастье»))
+43
-7
+36
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TOEWS
Ответ Stewee
Ну слишком подозрительно все это выглядит. Чикаго разок решил танкануть сезон и сразу забирают некствана. И как удобно, что предыдущие лидеры ушли из команды только что) Зато многолетние танкеры типа Коламбуса, Аризоны, Сан Хосе и Анахайма глотают пыль. Ну ничего, будет драфт со вторым Наилькой Якуповым, вот там и заберет Аризона «свое счастье»))
Ну тогда , я так понимаю Эдмонтон - это город размером с Нью-Ойрк:))) Ладно , я понимаю если у нас было бы шансов 0,5%. Ребята мы финишировали 3-ми с конца . Шанс был 11,5%)
Это теория заговора сломалась тащите новую:)
+19
-6
+13
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Кино Музыка
Заслуженная победа. Чикаго весь сезон вел мужественную борьбу за последнее место.
+13
-2
+11
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Суворов Антон
Чикаго заслужил!

Они бились с Пингвинами, когда им было уже ничего не нужно!

Победили Пингвинов и не пустили их в плей-офф..

Проиграй же они Пингвинам ту игру - неизвестно бы как всё развернулось для Чикаго на драфте..

Что получил Чикаго за проявленный профессионализм в игре с Пингвинами?

1) Благодарность от Айлендерс и Флоридской Кошатни!

2) Первый номер драфта!

Карма в действии!
+15
-5
+10
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TOEWS
Ответ Максим Яблонский
где ж хороший? Чикаго слабейший клуб НХЛ сейчас вместе с Аризоной, даже Кэйн ушел. Будет загнивать 20 лет в одном клубе. такой талант, и перешел во мрак. Его бы в Тампу на драфт или Бостон.
Вы наверно не совсем понимаете , как работает большой клуб. Если Вирц увидит , что строительство франшизы вокруг таланта исключительного уровня затягивается то все полетят со своих мест. Это не Аризона. Наши чикагские журналисты будут сжирать с говном руководство , если через 4-5 лет Бедард не будет претендовать на кубок
+11
-2
+9
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punker18
ой, как неожиданно....
+7
-1
+6
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HCBV
Ответ Stewee
Ну слишком подозрительно все это выглядит. Чикаго разок решил танкануть сезон и сразу забирают некствана. И как удобно, что предыдущие лидеры ушли из команды только что) Зато многолетние танкеры типа Коламбуса, Аризоны, Сан Хосе и Анахайма глотают пыль. Ну ничего, будет драфт со вторым Наилькой Якуповым, вот там и заберет Аризона «свое счастье»))
Аризоне пока арену хотя бы не построят не видать никаких Наилек даже. Или пока не перевезут в другое место
+6
0
+6
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Michael 1994
😂😂😂😂
ГМ прям потерял дар речи 😄😄😄 у меня аж живот болит от смеха. Хорошая речь 💬 для болел и прессы 👌 А на деле : холодный, циничный, прогнозируемый расчёт и все реально для бабла собирания. Клубу большой 6 нужна хорошая франшиза , которая будет приносить тупо прибыль.
+7
-1
+6
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37old
Ну теперь главное не тупить. Хороший город, франшиза, пустая платёжка, Бедард...можно постепенно собрать контендера.
+5
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Комнатный олень
Для Бедарда хороший вариант!
+7
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Gilonjon862
Ответ Артём Коковихин
Интересно читать коменты фанов коламбуса которые говорят о какойто несправедливости, в их адрес. Это лотерея , так получилось. И вообще ещё не факт что Бедард станет новым некстваном.
Да какая лотерея, с середины сезона все говорили о Бедарде в Чикаго и он чудесным образом там и окажется с шансами 11% Не подскажешь почему с 4 по 16 места никак не поменялись позиции и никто не поднялся? Думаю нарисовать колесо с размерами долек пропорционально процентам и заставить левого чувака крутануть его было бы более справедливой лотереей.
+6
-3
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Alexey Alexeev
Ответ Максим Яблонский
где ж хороший? Чикаго слабейший клуб НХЛ сейчас вместе с Аризоной, даже Кэйн ушел. Будет загнивать 20 лет в одном клубе. такой талант, и перешел во мрак. Его бы в Тампу на драфт или Бостон.
Город хороший. Команда с традициями. Шанс стать частью будущих успехов.

Как бы драфт так устроен,что Колорадо или Тампа ему не светили да и будь вместо Чикаго - Фила, к примеру, - чем она лучше?
+3
-1
+2
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Кино Музыка
В этом годы первый выбор особая удача. Бедард реально крут.
+2
0
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RBS
Договорняк в чистом виде... Жаль, считал лигу почти идеальной, подтаскиваю матрасы иногда, листья типичный пример, но не наглеют. А тут прямо в лицо, даже без попытки замаскировать
+8
-7
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Stewee
Ответ TOEWS
Ну тогда , я так понимаю Эдмонтон - это город размером с Нью-Ойрк:))) Ладно , я понимаю если у нас было бы шансов 0,5%. Ребята мы финишировали 3-ми с конца . Шанс был 11,5%) Это теория заговора сломалась тащите новую:)
Я не утверждаю, что Бэттмен там шары грел)
Просто забавное совпадение, ну и обидно за Анахайм и Коламбус.
А так, повезло Чикаго, с этим и поздравляю)
+1
0
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TOEWS
Ответ Stewee
Я не утверждаю, что Бэттмен там шары грел) Просто забавное совпадение, ну и обидно за Анахайм и Коламбус. А так, повезло Чикаго, с этим и поздравляю)
А за Анахайм чего переживать то?:) У них все хорошо. Хороший пул проспектов+ получили нового Тэйвза/Бержерона:)
+2
-1
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Adeen
Ответ Максим Яблонский
где ж хороший? Чикаго слабейший клуб НХЛ сейчас вместе с Аризоной, даже Кэйн ушел. Будет загнивать 20 лет в одном клубе. такой талант, и перешел во мрак. Его бы в Тампу на драфт или Бостон.
А он когда перейти сможет?
+1
-1
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mihanikk
Комментарий удален пользователем
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Crenk
Ответ 37old
Ну теперь главное не тупить. Хороший город, франшиза, пустая платёжка, Бедард...можно постепенно собрать контендера.
Иван Провору лидером обороны
0
0
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Артём Коковихин
Интересно читать коменты фанов коламбуса которые говорят о какойто несправедливости, в их адрес. Это лотерея , так получилось. И вообще ещё не факт что Бедард станет новым некстваном.
+4
-4
0
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Sevan87
Ответ mihanikk
Комментарий удален пользователем
вот только деревня Эдмонтон и деревня Джерси вообще не рынок большой для НХЛ и вот такие теории заговора смешны, как же вас жалко
0
0
0
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mihanikk
Ответ Sevan87
вот только деревня Эдмонтон и деревня Джерси вообще не рынок большой для НХЛ и вот такие теории заговора смешны, как же вас жалко
А мне жаль людей читающих между строк. Написал же, что уезжали в лучшие команды из доступных. Или Аризона/Баффало лучше Эдмонтона хоть в чем-то?
0
0
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