Дыбленко о том, как стал мусульманином: «Давно пришел к этому. Много читал, узнавал. Мне это было интересно»
Ярослав Дыбленко после победы над «Ак Барсом» (3:0) рассказал, как стал мусульманином.
– Сегодня написали, что вы мусульманин. Как давно к этому пришли?
– Давно пришел к этому, просто особо не распространялся. Много читал, узнавал, много друзей среди мусульман.
– Какую роль в этом сыграл Альберт Яруллин?
– Много на эту тему разговаривали. Я и до него об этом знал. Мне это было интересно, просто я немного позже к этому пришел.
– Удается держать пост?
– Скажу честно, нет. Мне это сложно. Но я молитву не оставляю. Тяжело это выдержать физически, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.
Но Яруллин все больше подозрения вызывает, очень он странный, правда
Какая-то нехарактерная для татар религиозная фанатичность (были уже тут новости), еще и миссионерством занимается, уже русского/украинца (Дыбленко) завербовал
У меня есть друзья-мусульмане, но мы друг другу наши религиозные взгляды не навязываем
А тут правда ощущение, что Альберта куда-то не туда повело
И менять христианство (религию номер 1 в истории человечества, исповедующую которую народы создали 90 % мирового прогресса), тем более уже светское, на давно находящийся в кризисе ислам - это очень странный поступок.
Это же не олимпиада и не хит парад муз тв 1 место или 2 место по популярности.
Я написал какая логика у людей кто приходит в Ислам из других религий.
В Христианстве масса вопросов без ответа,а человек который ищет Бога и верит в него нужны ответы на них.Тем более христиане и церкви постоянно дискредитируют свою веру.Не соблюдают предписаний никаких,католики детей насилуют,православные деньги с людей собирают и тд
В Христианстве попы считают себя посредниками между Богом и прихожаниным.Те поп имеет более высокое положение нежели обычный уверовавший человек.А в Исламе такого нет.Для мусульманина посредников нет и имам не имеет более высокого положения,все мусульмане равны.Просто имам в силу своих знаний пользуется большим уважением.
А так если имам или правитель творит несправедливость то мусульмане обязаны это исправить.
И насчёт денег к примеру. Рпц деньги собирает на свои нужды.А мусульмане на нужды нуждающихся мусульман
21 век на дворе. Даже если Иисуса вовсе не существовало, и он только метафора, это ничего не меняет.
Христианство и христианские законы - основа, на которой создан современный мир. Европа, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, и благополучно перенявшие западный образ жизни Япония, Китай - все живут по законам, сформированным христианскими народами. И только пустыни живут по исламским законам. Качают нефть и где-то на деньги от этой нефти строят небоскребы.
Понавыдумали непонятно что и гордятся этим. Достижениями когда гордиться будете? Научными, культурными, техническими, гуманитарными?
Или будете еще тысячу лет вспоминать про золотой век ислама, после которого вы более ничего не создали?
Я же сказал людям которые ищут ответы га свои вопросы без разницы кто придумал радио мусульманин или христианин.Есть материальное,а есть духовное.Кто то атеист,кто то верит в Бога и ищет Истину.Вот те кто ищет Истину приходят в Ислам.
Поэтому,просто прими это.
В моем городе огромное количество русских мусульман,как и в Москве.Так есть и так будет дальше.