Дыбленко о том, как стал мусульманином: «Давно пришел к этому. Много читал, узнавал. Мне это было интересно»

Теги ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Альберт Яруллин Ярослав Дыбленко религия Хоккей

Ярослав Дыбленко после победы над «Ак Барсом» (3:0) рассказал, как стал мусульманином.

– Сегодня написали, что вы мусульманин. Как давно к этому пришли?

– Давно пришел к этому, просто особо не распространялся. Много читал, узнавал, много друзей среди мусульман.

– Какую роль в этом сыграл Альберт Яруллин?

– Много на эту тему разговаривали. Я и до него об этом знал. Мне это было интересно, просто я немного позже к этому пришел.

– Удается держать пост?

– Скажу честно, нет. Мне это сложно. Но я молитву не оставляю. Тяжело это выдержать физически, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.

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19 комментариев

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counsel
Ответ Бирюза
Любая Вера достойна уважения! Мир Вашему Дому!
Ничего не имею против мусульман, но когда русский или украинец становится мусульманином - это странно.
+18
-3
+15
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вперёд спартак
ярулин тот ещё фрукт
+6
0
+6
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Бирюза
Любая Вера достойна уважения! Мир Вашему Дому!
+10
-8
+2
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BananaMama
Его дело, конечно
Но Яруллин все больше подозрения вызывает, очень он странный, правда
Какая-то нехарактерная для татар религиозная фанатичность (были уже тут новости), еще и миссионерством занимается, уже русского/украинца (Дыбленко) завербовал
У меня есть друзья-мусульмане, но мы друг другу наши религиозные взгляды не навязываем
А тут правда ощущение, что Альберта куда-то не туда повело
+2
-1
+1
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Рустам Давудов
Ответ Алексей Иванов
Предал свою веру?
Почему предал?Бог один.веры разные
+2
-1
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Kanan Jarrus
Ответ Алексей Иванов
Предал свою веру?
скорее его предали родители. эм.. его крестили, не оставив право выбора. к исламу он пришел в сознательном возрасте
+1
0
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Михаил Черный
Ответ Kanan Jarrus
ислам - религия будущего.
В чем же это выражается?)
+1
0
+1
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Николай Колосов
Ответ counsel
Ничего не имею против мусульман, но когда русский или украинец становится мусульманином - это странно.
МОДА.. ПРАВДУ ИЩУТ ..ДО ЭТОГО БУДДИЗМ БЫЛ в моде МНЕ КАЖЕТСЯ ТАМ НЕ МЕНЬШЕ ПРАВДЫ
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Михаил Черный
Ответ Адильхан Абдусаламов
Ничего странного.Когда человек начинает задумываться о смысле жизни или о Боге то начинает логически рассуждать,что как могло быть создано. В Христианстве какой основной момент,из-за которого люди идут в Исламе это троица и то что якобы человек создан по образу и подобию. Если задуматься это такая глупость ну правда,зачем Богу анальное отверстие или член к примеру? Он какает что ли или занимается сексом? Если какает или писает то где отходы? Если занимается сексом то с кем? Если Бог как человек то где он находится ?На небе сидит ,на облаке ?Если Он как человек то как Он видит всех и слышит просьбы всех просящих? Насчёт троицы,если Бог один то почему поклоняются троице и крестятся? В общем,вопросов масса,ответов минимум. В Исламе основная разница с Христианством это Таухид— принцип Единобожия.И в Исламе Иисус это не Бог,а пророк,мир ему. Бог вообще не имеет какой то формы и внешности. Человек так ничтожен по сравнению с Богом,что он не может представить себе Его.Те даже на уровне логики в Исламе объясняется более правдоподобно поэтому неудивительно,что русские или другие христиане приходят в Ислам.В поиске Истины
Когда человек начинается задумываться о смысле жизни, он понимает, что в 21 веке учения двухтысячелетней давности не могут решить и ответить массу возникающих в современной жизни вопросов.

И менять христианство (религию номер 1 в истории человечества, исповедующую которую народы создали 90 % мирового прогресса), тем более уже светское, на давно находящийся в кризисе ислам - это очень странный поступок.
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Михаил Черный
Когда человек начинается задумываться о смысле жизни, он понимает, что в 21 веке учения двухтысячелетней давности не могут решить и ответить массу возникающих в современной жизни вопросов. И менять христианство (религию номер 1 в истории человечества, исповедующую которую народы создали 90 % мирового прогресса), тем более уже светское, на давно находящийся в кризисе ислам - это очень странный поступок.
Люди идут туда где находят ответы.
Это же не олимпиада и не хит парад муз тв 1 место или 2 место по популярности.
Я написал какая логика у людей кто приходит в Ислам из других религий.
В Христианстве масса вопросов без ответа,а человек который ищет Бога и верит в него нужны ответы на них.Тем более христиане и церкви постоянно дискредитируют свою веру.Не соблюдают предписаний никаких,католики детей насилуют,православные деньги с людей собирают и тд
В Христианстве попы считают себя посредниками между Богом и прихожаниным.Те поп имеет более высокое положение нежели обычный уверовавший человек.А в Исламе такого нет.Для мусульманина посредников нет и имам не имеет более высокого положения,все мусульмане равны.Просто имам в силу своих знаний пользуется большим уважением.
А так если имам или правитель творит несправедливость то мусульмане обязаны это исправить.
И насчёт денег к примеру. Рпц деньги собирает на свои нужды.А мусульмане на нужды нуждающихся мусульман
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Михаил Черный
Ответ Адильхан Абдусаламов
Люди идут туда где находят ответы. Это же не олимпиада и не хит парад муз тв 1 место или 2 место по популярности. Я написал какая логика у людей кто приходит в Ислам из других религий. В Христианстве масса вопросов без ответа,а человек который ищет Бога и верит в него нужны ответы на них.Тем более христиане и церкви постоянно дискредитируют свою веру.Не соблюдают предписаний никаких,католики детей насилуют,православные деньги с людей собирают и тд В Христианстве попы считают себя посредниками между Богом и прихожаниным.Те поп имеет более высокое положение нежели обычный уверовавший человек.А в Исламе такого нет.Для мусульманина посредников нет и имам не имеет более высокого положения,все мусульмане равны.Просто имам в силу своих знаний пользуется большим уважением. А так если имам или правитель творит несправедливость то мусульмане обязаны это исправить. И насчёт денег к примеру. Рпц деньги собирает на свои нужды.А мусульмане на нужды нуждающихся мусульман
Господи, да абсолютное большинство людей ничего это не волнует.

21 век на дворе. Даже если Иисуса вовсе не существовало, и он только метафора, это ничего не меняет.

Христианство и христианские законы - основа, на которой создан современный мир. Европа, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, и благополучно перенявшие западный образ жизни Япония, Китай - все живут по законам, сформированным христианскими народами. И только пустыни живут по исламским законам. Качают нефть и где-то на деньги от этой нефти строят небоскребы.

Понавыдумали непонятно что и гордятся этим. Достижениями когда гордиться будете? Научными, культурными, техническими, гуманитарными?

Или будете еще тысячу лет вспоминать про золотой век ислама, после которого вы более ничего не создали?
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Михаил Черный
Господи, да абсолютное большинство людей ничего это не волнует. 21 век на дворе. Даже если Иисуса вовсе не существовало, и он только метафора, это ничего не меняет. Христианство и христианские законы - основа, на которой создан современный мир. Европа, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, и благополучно перенявшие западный образ жизни Япония, Китай - все живут по законам, сформированным христианскими народами. И только пустыни живут по исламским законам. Качают нефть и где-то на деньги от этой нефти строят небоскребы. Понавыдумали непонятно что и гордятся этим. Достижениями когда гордиться будете? Научными, культурными, техническими, гуманитарными? Или будете еще тысячу лет вспоминать про золотой век ислама, после которого вы более ничего не создали?
И какое значение все это имеет к религии?
Я же сказал людям которые ищут ответы га свои вопросы без разницы кто придумал радио мусульманин или христианин.Есть материальное,а есть духовное.Кто то атеист,кто то верит в Бога и ищет Истину.Вот те кто ищет Истину приходят в Ислам.
Поэтому,просто прими это.
В моем городе огромное количество русских мусульман,как и в Москве.Так есть и так будет дальше.
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Николай Колосов
Ответ BananaMama
Его дело, конечно Но Яруллин все больше подозрения вызывает, очень он странный, правда Какая-то нехарактерная для татар религиозная фанатичность (были уже тут новости), еще и миссионерством занимается, уже русского/украинца (Дыбленко) завербовал У меня есть друзья-мусульмане, но мы друг другу наши религиозные взгляды не навязываем А тут правда ощущение, что Альберта куда-то не туда повело
Пусть попробует .мода пройдет!.ПРАВДА В ЖИЗНИ!!
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