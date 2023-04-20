Дыбленко о том, как стал мусульманином: «Давно пришел к этому. Много читал, узнавал. Мне это было интересно»

Ярослав Дыбленко после победы над «Ак Барсом» (3:0) рассказал, как стал мусульманином.

– Сегодня написали, что вы мусульманин. Как давно к этому пришли?

– Давно пришел к этому, просто особо не распространялся. Много читал, узнавал, много друзей среди мусульман.

– Какую роль в этом сыграл ?

– Много на эту тему разговаривали. Я и до него об этом знал. Мне это было интересно, просто я немного позже к этому пришел.

– Удается держать пост?

– Скажу честно, нет. Мне это сложно. Но я молитву не оставляю. Тяжело это выдержать физически, – сказал защитник ЦСКА Дыбленко.