«Трактор» заплатит 35 млн рублей Антипину за сезон. Еще 7 млн – бонусы

Виктор Антипин может получить 42 миллиона рублей за сезон в «Тракторе».

Команда подписала однолетнее соглашение с 30-летним защитником.

Оклад Виктора Антипина составит 35 миллионов рублей. Еще семь миллионов хоккеист может получить в качестве бонусов, об этом сообщает «Матч ТВ».

В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за « ».

Антипин провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 8» и среднем времени на льду 18:00.

В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в 6 играх.