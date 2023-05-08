«Трактор» заплатит 35 млн рублей Антипину за сезон. Еще 7 млн – бонусы
Виктор Антипин может получить 42 миллиона рублей за сезон в «Тракторе».
Команда подписала однолетнее соглашение с 30-летним защитником.
Оклад Виктора Антипина составит 35 миллионов рублей. Еще семь миллионов хоккеист может получить в качестве бонусов, об этом сообщает «Матч ТВ».
В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за «Салават Юлаев».
Антипин провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 8» и среднем времени на льду 18:00.
В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в 6 играх.
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