«Трактор» заплатит 35 млн рублей Антипину за сезон. Еще 7 млн – бонусы

Теги Салават Юлаев Трактор КХЛ Виктор Антипин Матч ТВ Хоккей

Виктор Антипин может получить 42 миллиона рублей за сезон в «Тракторе».

Команда подписала однолетнее соглашение с 30-летним защитником.

Оклад Виктора Антипина составит 35 миллионов рублей. Еще семь миллионов хоккеист может получить в качестве бонусов, об этом сообщает «Матч ТВ».

В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за «Салават Юлаев».

Антипин провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 8» и среднем времени на льду 18:00.

В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в 6 играх.

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6 комментариев

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Двоечник
Этот товарищ уже три сезона подряд вату катает. А ему почти как топу платят. Это будет оправданно только в том случае, если он вернется на тот уровень уровень игры который показывал перед своим отъездом в НХЛ, что конечно же весьма сомнительно
+6
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+6
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hemsky
Почему ему дают такую высокую зарплату? потому что он был в Баффало? он же 4 последних сезона обманывает хоккей.
+3
0
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Медведь
Очень интересно...Ну, а если косячить начнёт, то что?
+1
0
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Ачиваков Марат
Ему 50 лямов в Амуре обещали, но он не захотел, конечно там перелеты и пахать надо.
+1
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Bestcapper
Трактор опять мимо плей-офф чтоли в след. сезоне, раз таких защей подписывает...
+1
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Владимир
Тут тоже придётся попахать.. Если и в этом сезоне Трактор не попадёт в плей-офф, то в Челябинске точно будет революция.. Головы полетят у всех.. Поживём, увидим.. В принципе не такая уж у него плохая статистика..
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