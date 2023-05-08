«Трактор» подписал контракт с Антипиным на год

«Трактор» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным.

Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год.

В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за « ».

провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 8» и среднем времени на льду 18:00.

В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в 6 играх.

Ранее сообщалось, что защитник отказался от 2-летнего контракта с «Амуром» на 100 миллионов рублей.