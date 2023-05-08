«Трактор» подписал контракт с Антипиным на год
«Трактор» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным.
Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год.
В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за «Салават Юлаев».
Антипин провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 8» и среднем времени на льду 18:00.
В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в 6 играх.
Ранее сообщалось, что защитник отказался от 2-летнего контракта с «Амуром» на 100 миллионов рублей.
1) невысокая зарплата;
2) роль защитника 3-ей пары.
В любом другом случае провал Волкова.
30+ этот сабж не стоит.