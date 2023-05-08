«Трактор» подписал контракт с Антипиным на год

Теги Салават Юлаев Трактор переходы КХЛ Виктор Антипин Хоккей

«Трактор» подписал контракт с защитником Виктором Антипиным.

Соглашение с 30-летним защитником рассчитано на один год.  

В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» выступал за «Салават Юлаев».

Антипин провел 59 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков при полезности «плюс 8» и среднем времени на льду 18:00. 

В плей-офф игрок не отметился набранными баллами при полезности «минус 1» в 6 играх.

Ранее сообщалось, что защитник отказался от 2-летнего контракта с «Амуром» на 100 миллионов рублей.

24 комментария

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Crosby174
Оправдания могут быть только два:
1) невысокая зарплата;
2) роль защитника 3-ей пары.

В любом другом случае провал Волкова.
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Азат Султанов
Защитник 4 звена.
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Сергей Орлов
Ответ Crosby174
Оправдания могут быть только два: 1) невысокая зарплата; 2) роль защитника 3-ей пары. В любом другом случае провал Волкова.
В чём провал? На рынке россыпь кандидатов?
+7
-4
+3
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RusSh
Два года был в СЮ я бы не сказал, что он чем то запомнился, вообще думал, что он из ВХЛ к нам залетал
+3
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Ачиваков Марат
Не тянет он на 50 лимонов, то ли старый стал, то ли ленивый.
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Сергей Орлов
Ответ Crosby174
В топ-4 можно найти легионера. 30+ этот сабж не стоит.
Никто в здравом уме не будет тратить два места для легионеров на защитников.
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Crosby174
Ответ Сергей Орлов
В чём провал? На рынке россыпь кандидатов?
В топ-4 можно найти легионера.
30+ этот сабж не стоит.
+4
-3
+1
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Hell-On Earth
Ответ Crosby174
Оправдания могут быть только два: 1) невысокая зарплата; 2) роль защитника 3-ей пары. В любом другом случае провал Волкова.
Я уверен ему Волков дал денег в районе 50)
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Dragon10
Ответ Ачиваков Марат
Не тянет он на 50 лимонов, то ли старый стал, то ли ленивый.
Да вряд ли его больше 20 подписали, будет седьмым защитником в заявку
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srs
Ответ Ачиваков Марат
Не тянет он на 50 лимонов, то ли старый стал, то ли ленивый.
То ли в команде уже нет ребят вроде ЗМ... за спинами которых можно выезжать
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marik
Ответ Hell-On Earth
Я уверен ему Волков дал денег в районе 50)
35) так что не надо ля-ля)
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kupix
Ответ Crosby174
В топ-4 можно найти легионера. 30+ этот сабж не стоит.
Под легионера уже слота нет. Хэмилтон + вратарь + центр.
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chto s licom?
Ответ Hell-On Earth
Я уверен ему Волков дал денег в районе 50)
35 млн, гений
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Vadyan_chel1994
Ответ Crosby174
В топ-4 можно найти легионера. 30+ этот сабж не стоит.
Уже один лег в защите есть. Будет вратарь. И остается слот для центра в 1-2 звено
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srs
Ответ Crosby174
Оправдания могут быть только два: 1) невысокая зарплата; 2) роль защитника 3-ей пары. В любом другом случае провал Волкова.
Следующий шагъ... Куляш, Жердев и Анисин на просмотре?
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КараТэ
Хромую лошадь стреляют,а ехать на ней бесполезно
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Болельщик МГ
Антипа был зверем в те годы в этой великолепной пятёрке. Но что-то пошло не так после уезда за океан.
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Анна
Пока покупки не впечатляют. Опять сезон хромая лошадь будет.
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Владимир
Не пойму, что за паника??? Да ещё время на льду 18 минут... Это не мало.. Да, очков не много... Но он же защитник, а не нападающий..
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Владимир
Ну так-то у него +8 за сезон.. А в плей-офф всего -1... Поживём, увидим..
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ФКСМ..ХКСЮ
Защитник для 4 пары, максимум для 3 пары. Резко сдал, после поездки в НХЛ.
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leon74
Не нужен нам такой защитник.У него показатель полезности низкий.
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